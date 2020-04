Supermercati, quali e dove sono aperti il 25 aprile 2020?

Saranno aperti i supermercati il 25 aprile 2020? Ecco dove si potrà fare la spesa domani lungo tutto lo stivale.

Alcuni supermercati resteranno chiusi il 25 aprile. Altri, invece, approfitteranno del sabato per aprire le serrande.

Una chiusura imposta in alcune regioni

Non tutti i supermercati apriranno nella giornata festiva di domani 25 aprile 2020. In alcuni casi si tratta di una scelta, in altri di una restrizione imposta dai governatori della regione. Ecco perché può essere utile una lista delle catene della grande distribuzione, da regione a regione, che apriranno le loro saracinesche. Del resto, domani è sabato, una delle giornate più importanti per la spesa.

La Liguria ha deciso di far sì che i supermercati siano aperti. A questo proposito, i sindacati si stanno agitando perché i lavoratori saranno messi a dura prova in questo periodo di emergenza. In Lombardia, invece, decideranno i singoli supermercati. In particolare, nei supermercati a marchio Conad ed Esselunga, si potrà fare la spesa dalle 7 del mattino alle 8 di sera. Stessa cosa dicasi per la catena Pam. Per ulteriori dettagli, si invitano gli utenti a consultare i siti web delle singole insegne.

Nel Lazio non sarà, invece, possibile fare la spesa. Tutti i supermarket hanno avuto l’obbligo di chiudere da un’ordinanza regionale. Aperte farmacie, parafarmacie ed edicole.

Le altre regioni

Un’ordinanza ha imposto la chiusura per la giornata di domani, anche in Toscana. Un’ordinanza che vale sia per i piccoli market che per i grandi. La stessa cosa accadrà anche in Piemonte. In Puglia i supermercati resteranno con le serrande abbassate sia il 25 che il 26 aprile. In Campania, gli esercizi commerciali resteranno aperti soltanto al mattino. Anche in questo caso, è meglio controllare sui siti di ogni singolo punto vendita.