Superluna, quando vedere la più grande del 2020? Data e dettagli inediti!

La superluna più spettacolare e grande di questo 2020 potremo vederla l’8 aprile. Un grande spettacolo da gustare mentre siamo in questo periodo di clausura.

L’8 aprile potremo godere di una spettacolare superluna e sarà la più grande che il cielo quest’anno ci regalerà. In attea di Pasqua possiamo godere della Luna più grande del 2020 e non dobbiamo assolutamente perdere. Quest’anno dal punto di vista astronomico abbiamo avuto moltissime sorprese, anche altre superlune ma a quanto pare non sono finite.

La serie di superlune di quest’anno

Il termine non è ufficiale per definire una luna piena che appare molto grande, perché si trova nel perigeo cioè la sua orbita più vicina alla terra. Si tratta quasi di un’illusione ottica, la luna non si ingrandisce.

Abbiamo avuto moltissime superlune: la prima è stata il 9 febbraio, la seconda il 9 marzo. Ora ne avremo una l’8 aprile e ne avremo una il 7 maggio. Come abbiamo annunciato quella che avremo a breve, sarà la più grande di tutto l’anno.

Il perigeo inizierà il 7 aprile attorno le 19:10 , 8 ore circa prima della fase di piena. La distanza tra la Luna e la Terra sarà molto vicina a circa 356.908 km, quando mediamente si trova a 384.400 km. Avremo la luna Piena l’8 aprile alle ore 4:35. Per poter osservare meglio la superluna, dovrete posizionarvi verso la costellazione della Vergine, sull’orizzonte Sud – Sud-Ovest. L’orario consigliato sono le 2 circa, dove troverete la costellazione indicata e il momento migliore.

Una curiosità che ci arriva dall’America: la luna piena del mese d’aprile viene chiamata Luna Rosa, perché nella tradizione americana è il momento in cui alcune piante hanno una fioritura rosata. Stiamo parlando del muschio rosa, il phlox selvatico che è un fiore che assomiglia all’ortensia ed è molto diffuso nel continente nord americano. Si ha un anticipo della primavera.