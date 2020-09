Superbonus 110%: è online il tool Excel per procedere al calcolo

Online è disponibile il tool per procedere al calcolo del Superbonus 110%: si tratta di un interessante strumento per professionisti e contribuenti che simula le agevolazioni spettanti per diverse tipologie di interventi.

Visto che tantissimi italiani si sono recati dai Commercialisti e da vari Professionisti tecnici per richiedere informazioni sul calcolo del Superbonus 110%, incluse le spese richieste per asseverazioni e attestazioni, basta utilizzare un semplice file Excel per poter procedere al computo.

Superbonus 110%: tool Excel per procedere al calcolo

Il foglio di calcolo Excel consente di simulare il prospetto delle detrazioni fiscali sviluppato per tipologia di spesa, oltre ad individuare gli interventi principali e simulare il beneficio dell’operazione di intervento in caso di cessione del credito ad una banca.

Il file Excel deve consentire la gestione della verifica dei massimali di spesa specifici previsti dal «Decreto requisiti Ecobonus» del MISE» per ogni tipologia di intervento.

Superbonus 110%: calcolo del beneficio

Il Superbonus si calcola applicando il 110% al costo degli interventi effettuati, nei limiti delle spese massime previste per ciascun intervento su ciascuna unità immobiliare.

Se la spesa viene sostenuta da più soggetti, la detrazione andrà ripartita in misura proporzionale alla percentuale di spesa effettivamente sostenuta da ciascuno.

Per l’isolamento termico la spesa massima varia a seconda della composizione dell’edificio: 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari in condomini con oltre 8 unità immobiliari, 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in edifici da 2 a otto unità immobiliari e 50.000 euro per edifici unifamiliari o villette.

Per procedere al calcolo della detrazione per l’intero edificio è necessario moltiplicare il tetto massimo per il numero delle unità immobiliari.

In un edificio composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile si calcola così:

40mila euro per 8 (320mila euro) + 30mila euro per 7 (210.000 euro).

Per un totale di 530.000 euro (320.000 + 210.000 euro).