Superare i momenti difficili con il Pensiero positivo: ecco come fare

Vuoi vivere meglio e oltrepassare i momenti bui in modo meno traumatico possibile? Circondati di positività e tutto presto andrà meglio.

Scopri come il pensiero positivo potrebbe aiutarti a stare meglio superando gli ostacoli che appaiono sul tuo cammino di vita con più serenità.

Il pensiero positivo aiuta a vedere qualunque situazione complicata e difficile da un punto di vista migliore, più semplice e gestibile. Attenzione, pensare sempre positivo non vuol dire mascherare i problemi o ignorare ciò che non va ma piuttosto essere resilienti.

Adottare un atteggiamento resiliente renderà ogni ostacolo, problematica e difficoltà un’occasione fertile di insegnamento e rinascita.

Per riuscirci è fondamentale creare intorno a sé un ambiente che sprizzi positività ricolmo di persone, oggetti e colori positivi. Ogni cosa e persona intorno a noi ci influenza direttamente o indirettamente: un ambiente negativo influenza il nostro umore sottraendo le energie vitali e mostrandoci solo il brutto lato delle situazioni.

Ogni situazione, anche la peggiore, ha sempre due ‘facce’ dalle quali potrete trarre una visione positiva oppure una negativa. Preferire sempre guardare le cose dalla ‘faccia positiva’ vi aiuterà a superare qualunque ostacolo ma non dimenticate mai che, proprio dall’altro lato, c’è anche la metà negativa.

Una questione di equilibrio e bilanciamento tra positivo e negativo, bene e male, sfortuna e fortuna vi renderà consapevoli di quello che vi sta accadendo. Essere a conoscenza del negativo ma scegliere di elogiare, preferire e focalizzarsi sul positivo è una strategia vincente.

Non dovete cancellare il negativo ma cogliere il positivo che si nasconde in esso.

La scienza stessa conferma che un atteggiamento positivo insieme a molto altro ti aiuterà a riacquistare la felicità perduta.

Vivi, respira e rifletti il pensiero positivo

Per essere felice soprattutto quando le cose non vanno bene o esattamente come vorresti sfrutta la positività: costruisci intorno a te un ambiente positivo che ti aiuti a trovare il bello, il giusto, il buono e il positivo in ogni situazione.

Affronterai tutto, il bene e il male che ti capita, nel modo più sereno e propositivo se:

ti circondi di persone positive e propositive anziché soggetti cupi che si sentono vittime h24 di un fato ingiusto e crudele. La positività è un atteggiamento contagioso, più ti circondi di persone che amano mettere in atto un atteggiamento positivo più tu stesso assumerai tale attitudine verso quello che ti succede. Ci sono persone che ti aiutano a crescere, a progredire come essere umano mentre altre ti tengono legato tarpandoti le ali. cambi le abitudini che ti fanno star male e ne acquisisci di nuove più salutari e benefiche. Le abitudini sono azioni presenti nella nostra vita in modo continuo e permanente, per questo devono portare positività e benessere anziché malessere. vivi in un ambiente piacevole fatto di persone piacevoli ma anche di oggetti, profumi e colori piacevoli. Circondati di ciò che ti fa star bene, di oggetti che ami, profumi che adori e colori che ammiri oltre a persone che ti fanno sentire bene con te stessa e con gli altri. abbi cura di tesso, la tua mente e il tuo corpo sono il tuo ‘tempio vitale’. Sei nato e morirai in questo corpo, non distruggerlo ma veneralo in tutti i modi che puoi. La tua mente è la chiave per vivere meglio, nutrila di positività e arricchiscila con conoscenze ed esperienze per acquisire maggiore consapevolezza di te e di ciò che ti circonda. Se starai bene con te stesso, con il tuo Io, allora starai meglio anche con persone e situazioni intorno a te.

