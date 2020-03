Suor Germana, addio alla cuoca “degli angeli”: “Ha insegnato a cucinare tutta Italia”

Addio a Suor Germana che si è spenta all’età di 81 anni dopo essere stata la cuoca degli angeli, insegnando a cucinare a tutta Italia.

Suor Germana, la cuoca degli angeli, si è spenta all’età di 81 anni lasciando una grande eredità e un bellissimo ricordo agli italiani.

Chi era Suor Germana?

La cuoca che dagli anni ottanta ha insegnato a cucinare agli italiani, con il suo modo dolce e il suo sorriso indimenticabile. Si è spenta all’età di 81 anni a Caronno e la triste notizia è stata divulgata da Famiglia Cristiana e i funerali si svolgeranno in forma privata, come da ordinanza antivirus vigente in Italia.

Martina Consolaro era nata in un piccolo paese del Veneto e sin da giovane la sua passione per la cucina era stata messa subito in pratica. La sua prima pubblicazione arriva nel 1983 “Quando cucinano gli angeli” e ha subito un grandissimo successo.

Inaspettato per lei tutto l’amore e il calore delle persone che hanno acquistato il libro e hanno chiesto di poter aver di più: altre ricette e ancora altri consigli!

Per questo motivo nel 1987 arriva “L’Agenda di Suor Germana” che viene pubblicata ogni anno. Poi arrivano le collaborazioni con riviste e ospitate televisive. Un grande successo in Rai e Mediaset da “Mi manda Lubrano” sino a “Forum”.

Il suo ultimo successo è un libro del 2016 “Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga”.

Una vita dedicata ai fornelli e alle famiglie, insegnando la cucina tradizionale e facendo compagnia con il suo grande sorriso e bontà. Una donna che non verrà dimenticata e che lascia una eredità preziosa.