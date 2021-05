Suor Cristina, la ricordate? Dopo The Voice si sposa e cambia vita

Difficile dimenticare una voce unica come la sua. Suor Cristina, dopo The Voice ha letteralmente cambiato vita.

Non è durata tanto la carriera televisiva della bravissima Suor Cristina che in tanti ricordano per essere stata la vincitrice di The Voice. La sua voce, nel programma, è riuscita da prima, alle Blind, a conquistare i giudici poi il pubblico a casa.

A credere in lei, soprattutto per la sua unicità, è stato fin da subito J-Ax che l’ha guidata alla vittoria.

LEGGI ANCHE –> Suor Cristina di nuovo in Tv: ‘Dirà addio al velo’ L’indiscrezione

LEGGI ANCHE –>Amici, quanto guadagno Aka, Sangiovanni, Tancredi e Deddy? Inediti STRAPAGATI

Suor Cristina, la carriera dopo The Voice

La amatissima Suor Cristina è riuscita a conciliare la sua passione per il canto con il suo impegno con Dio? E’ proprio questo che si chiedono i suoi fan.

In realtà, dopo quel programma che l’ha resa famosa in tutta Italia e anche in alcuni paesi esteri (e brevi parentesi in programma RAI) la suora più amata dagli italiani è sparita dal radar televisivo.

Con la sua voce e la cover di One Love, Cristina Scuccia (questo il suo nome all’anagrafe) ha fatto sciogliere in lacrime il suo coach e molti italiani che si sono appassionati al suo percorso personale e al suo talento.

Oggi Cristina è sposata e lontana dalla TV

Il suo presente è molto meno frenetico oggi. Cristina oggi infatti è finalmente sposata con Dio. Ha preso i voti e ha confermato la sua promessa a Dio.

“CANTARE PER ME È SINONIMO DI FEDE. MA C’È STATO UN MOMENTO, QUANDO HO INIZIATO LA MIA VITA RELIGIOSA, IN CUI HO DOVUTO PENSARCI SERIAMENTE. HO SCELTO DI UNIRMI A DIO E METTERE DA PARTE LA MUSICA. MI SONO DOVUTA CHIEDERE: POSSONO LA MUSICA E LA FEDE CONVIVERE? QUESTA È LA DOMANDA CRUCIALE. NON È STATO FACILE. LA MIA FAMIGLIA NON AVEVA QUEL TIPO DI APERTURA.”

Tanti gli ostacoli che Cristina ha dovuto affrontare nella sua vita a partire dai pregiudizi verso il suo velo:

‘Ho rinnovato il sì a Cristo, ma con più consapevolezza: sono passata a un amore ancora più profondo’

Oggi la suora cantante non appare più in TV se non di rado per piccoli interventi, ma Cristina continua a cantare sempre con lo stesso scopo di sempre: diffondere il suo messaggio di gioia e di amore per Dio.