Suor Cristina di nuovo in Tv: ‘Dirà addio al velo’. L’indiscrezione

Suor Cristina di nuovo sul piccolo schermo: l’ex vincitrice di The Voice è pronta a dire addio al velo? Le ultimi indiscrezioni

Dopo anni lontano dai riflettori, Suor Cristina è nuovamente sul piccolo schermo nel programma di Tv8, Name that tune, condotto da Enrico Papi.

Nelle ultime ore, circola in rete una clamorosa indiscrezione che riguarda l’ex vincitrice del talent show di Rai 2: sarebbe pronta a dire addio al velo.

Suor Cristina di nuovo in tv

Classe 1988, la giovane fa parte dell’ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia. E’ divenuta famosa in tutto il mondo dopo la partecipazione alla seconda edizione del talent show di Rai 2 ‘ The Voice of Italy‘ nella squadra capitanata dal rapper J-Ax. Sin da subito è riuscita a conquistare il pubblico per la sua splendida voce e il video della sua Blind Audition, in cui interpretava il brano di Alicia Keys ‘No One’, è stato il quarto più visto su Youtube a livello mondiale nel 2014.

Dopo diversi anni lontana dalla tv, Suor Cristina è apparsa nella prima puntata del nuovo programma di Tv8, Name that tune, condotto da Enrico Papi che è stato registrato dopo la pandemia. Nelle ultime ore, circola un indiscrezione riguardante proprio la cantante.

La clamorosa indiscrezione sulla cantante

Il ritorno sul piccolo schermo ha dato adito alle voci secondo cui Suor Cristina sarebbe pronta dire addio al suo velo per dedicarsi unicamente alla televisione e alla musica che da sempre è una sua grande passione.

Per il momento si tratta solo di voci di corridoio e la diretta interessata non ha mai smentito o confermato questa notizia che da tempo circola sul suo conto. In passato, la donna ha ammesso che non ci sono problemi a far coincidere le due cose.