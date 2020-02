Bilancio UE: salta l’accordo, si confida per il mese di marzo

Summit UE straordinario si è chiuso senza un accordo sul Bilancio 2021-2027

Troppe divergenze tra i Paesi dell’Eurolandia e l’accordo salta: non sono bastati due giorni e una notte di negoziati.

«Le divergenze tra i Paesi si sono rivelate troppo grandi»,

sottolinea Angela Merkel al termine della riunione.

Danimarca, Austria, Svezia e Paesi Bassi si sono rivelati irremovibili: sconti sulle loro quote contributive e budget limitato all’1% del reddito nazionale lordo UE.

Bilancio UE: Conte “attacca” i 4 “frugali”

«Una rigidità ingiustificata»,

ha scritto il Premier Giuseppe Conte.

Intanto, l’Italia si prepara a presentare una nuova richiesta.

“Vogliamo un’Europa più ambiziosa”.

L’Italia ha ricevuto il mandato, insieme a Romania e Portogallo, per elaborare una controproposta in linea con un disegno più ambizioso per il Bilancio dell’UE.

Fallimento Bilancio UE: «Niente accordo per mancata ambizione»

Come riportato dall’Agenzia Vista lo stesso Premier francese Macron ha sottolineato:

“Niente accordo per mancata ambizione. […] In generale, non siamo riusciti a trovare un accordo perchè bisogna dire che oggi non c’è l’unanimità per mettere le risorse sulle ambizioni che ci siamo posti all’inizio di questa Commissione”.

Macron si è detto di essere profondamente dispiaciuto di non aver raggiunto un accordo.

Intanto, il lavoro prosegue nelle prossime settimane e nei prossimi mesi affinchè i Presidenti della Commissione e del Consiglio Ue possano presentare una nuova proposta.

Bilancio UE: l’intervento di Charles Michel

“Abbiamo bisogno di più tempo”,

ha sottolineato Charles Michel, Presidente del Consiglio europeo, che non è stato in grado di mettere d’accordo i 27 leader.

Il tutto è stato rinviato al mese di marzo: occorreranno settimane e settimane di negoziati informali prima di sedere tutti al tavolo.

Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione UE sottolinea: