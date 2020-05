Summertime 2 tornerà con una seconda stagione, trasmessa da Netflix, dopo il grande successo registrato dalla prima parte del telefilm

Scopriamo insieme a cos’è dovuto il successo del telefilm, la trama della seconda stagione e quando verrà trasmesso Summertime 2.

Il successo di Summertime

Sulla piattaforma streaming a pagamento di Netflix, a partire da mercoledì, 29 aprile 2020, è arrivata Summertime, un teen drama di produzione italiana.

Il telefilm, prodotto da Cattleya e scritto da Sofia Assirelli ed Enrico Audenino, si ispira liberamente al romanzo di Federico Moccia, il celebre “Tre metri sopra il cielo”.

Grazie al buon riscontro ottenuto dalla serie, pare che il telefilm avrà un seguito con una seconda stagione, che verrà trasmessa sempre su Netflix!

La seconda stagione su Netflix

Il servizio di streaming a pagamento ha rinnovato il titolo, per la gioia dei fan! La notizia è arrivata quasi a un mese di distanza dal debutto della prima stagione.

La prima stagione è terminata con la conclusione dell’estate e l’imminente partenza di Ale e Dario per la Spagna. Il giovane pilota ha scelto di cogliere una grande opportunità assieme a Summer.

La stagione 2 della serie potrebbe raccontare del ritorno dei due amici in Italia per l’inizio dell’estate successiva, pronti a vivere un’altra vacanza indimenticabile con Sammy, Sofi ed Edo.

La data d’uscita

Non è ancora nota la data d’uscita di Summertime 2 su Netflix. Il pubblico dovrà attendere che la piattaforma annunci il ritorno sul set e solo allora si potrà parlare concretamente di una data di uscita.

Di solito, Netflix tenta di mantenere una distanza di circa un anno tra il rilascio di una stagione e l’altra. Molto dipenderà anche da quando sarà possibile riaprire i set, vista la situazione particolare che stiamo vivendo in questo periodo storico.

L’ideale per la trasmissione della seconda stagione della serie tv sarebbe il periodo primaverile/estivo. Sarebbe perfetto sia per l’ambientazione del prodotto che perché in quei mesi del 2021 sarebbe appena trascorso un anno dal rilascio della prima stagione.