Sul corpo dell’adolescente è stato disposto l’esame autoptico, per accertare la dinamica di quanto accaduto.

Era finito in comunità lo scorso Novembre, dopo aver partecipato ad una rapina ai danni di una coppia di Scafati, Salerno.

Così il giudice lo aveva posto in comunità, la Cento Passi di Villa di Briano, Caserta.

Tra quelle mura però Vincenzo Arborea non voleva starci, tanto che aveva anche tentato la fuga quando era stato celebrata una messa in ricordo del padre e della sorella, morta lo scorso febbraio.

In quell’occasione, il 15enne di Boscoreale aveva chiesto di poter partecipare alla funzione. Il permesso non gli era stato accordato e così Vincenzo era fuggito dalla comunità.

La mamma però lo aveva riportato nella struttura, per assicurargli un futuro migliore.

Lo scorso 8 marzo la drammatica scoperta: il 15enne è stato trovato senza vita nel bagno della comunità, con la cintura dell’accappatoio stretta attorno al collo.

Accanto a lui un biglietto, indirizzato alla madre:

“MAMMA, QUESTO È PER TE, PERDONAMI. NON È COLPA TUA, MA TE LO AVEVO DETTO CHE IN COMUNITÀ NON CI VOLEVO STARE”.