Suicidio a Salerno: le ultime, strazianti parole del 13enne prima di lanciarsi nel vuoto

Confermata l’ipotesi del suicidio per il 13enne morto a Salerno nella serata di mercoledì. Il ragazzo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il suo gesto.

Le forze dell’ordine non hanno più dubbi: quanto accaduto a Salerno due giorni fa è suicidio.

Suicidio a Salerno

Dramma nella serata di mercoledì a Salerno, dove un ragazzo di 13 anni, Riccardo, è morto sul colpo, dopo essere precipitato dal settimo piano di un palazzo.

La tragedia è avvenuta in Via Madonna del Monte, nel capoluogo campano. I sanitari del 118, immediatamente accorsi sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Dopo due giorni d’indagine, le forze dell’ordine non hanno più dubbi: Riccardo Pastore si è tolto la vita.

Le ultime parole del 13enne

Il ragazzo avrebbe lasciato un biglietto, per spiegare il suo gesto. Come evidenzia anche La città di Salerno, il 13enne avrebbe scritto poche parole, per cercare di spiegare il suo malessere e dare un senso a quel drammatico salto nel vuoto.

“Sono stanco di vivere”

avrebbe scritto Riccardo Pastore. Le indagini si concentrano ora su pc e cellulare del ragazzo. I Carabinieri stanno cercando di capire se il ragazzo avesse già manifestato in passato il suo disagio.

Si cercano elementi utili per chiarire le motivazioni che l’avrebbero spinto a lanciarsi nel vuoto. Al momento del dramma, il 13enne era in casa con il padre ed il fratello maggiore. La madre era fuori per lavoro.

Parenti e vicini di casa descrivono Riccardo come un ragazzo come tanti, con una famiglia perbene alle spalle. Nessuno riesce a spiegarsi perché il 13enne abbia deciso di togliersi la vita.