Dramma nel Nolano, si toglie la vita lanciandosi dalla finestra: Irma De Luca muore a 26 anni

Il dramma è avvenuto nella tarda serata di giovedì a Cimitile, comune partenopeo in provincia di Nola. Tanti i messaggi di cordoglio in ricordo della ragazza.

Ancora ignote le cause del folle gesto. Inutili i soccorsi. Per Irma De Luca non c’è stato nulla da fare.

Si toglie la vita lanciandosi dalla finestra: addio ad Imma De Luca

Si è tolta la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione e quando è stato trovato il suo corpo ormai senza vita, per Irma De Luca non c’era ormai più nulla da fare.

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di giovedì a Cimitile, un comune del Nolano – Napoli.

La notizia ha destato profondo cordoglio in quanti conoscevano Irma, che sembrava essere una ragazza solare e piena di vita.

“Ricorderemo tutti la tua immensa voglia di vivere, la tua allegria, spensieratezza e gioia negli occhi”

si legge in uno dei tanti messaggi in suo ricordo.

S’indaga sulle cause del folle gesto

Al momento c’è il massimo riserbo su quanto possa aver spinto la giovane a togliersi la vita.

Non è chiaro se Irma abbia lasciato un bigliettino per spiegare il suo folle gesto, che ha gettato nello sconforto parenti ed amici.

Sul caso indagano i carabinieri, che dovranno accertare i reali motivi per cui una ragazza di 26 anni abbia deciso di mettere fine alla sua esistenza.