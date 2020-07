Sudore: cinque suggerimenti per non fare aloni sulla camicia

In estate spesso è impossibile non grondare di sudore, soprattutto se si deve indossare la camicia. Hai paura di bagnarla? Ecco qualche suggerimento per evitarlo.

Il sudore, quando si indossa la camicia, può essere fonte di paura e vergogna.

Sudare è necessario

Sudore e camicia non vanno d’accordo. Quando la colonnina di mercurio si alza e si deve indossare per forza un capo formale, è impossibile non sudare. Ciò che preoccupa di più sono gli aloni sotto le ascelle. Quelli che in Spagna si chiamano camachos da quando l’allenatore José Antonio Camacho non riuscì a nasconderli durante il match Spagna-Corea.

Sudare non si può evitare, essendo un processo naturale. Per evitare imbarazzi, però, ci sono diversi trucchetti per evitare di bagnare le camicie. Vediamo quali.

I consigli per non bagnare le camicie

Rimuovere i peli

Chi suda molto, può trarre giovamento dalla depilazione. I peli, infatti, trattengono il sudore e ciò provocherà batteri che generano cattivo odore.

Assorbenti ascellari

Il trucco più banale eppure più efficace è dato dalle compresse assorbenti che si acquistano un po’ ovunque, da applicare all’interno del giromanica della camicia o della blusa che devi indossare. Non riesci a trovarli in negozio? Il segreto è quello di usare dei proteggi slip da donna super sottili. Provare per credere.

Scegli tessuti naturali

Se tendi a sudare molto (ma anche se sudi poco) è molto importante scegliere degli indumenti realizzati in materiali naturali (es. cotone, lino), soprattutto in estate. Traspirano di più e fanno sudare di meno.

La maglietta della salute

La maglietta della salute, in estate, oltre a proteggerti dagli sbalzi termici improvvisi, funge da assorbi sudore. Sceglila a manica corta e, magari, in materiali che aiutano la traspirazione.

L’importanza dei colori

Evita di vestirti con camicie che diventano scure se bagnate. Ad esempio, il grigio diventa marrone se bagnato.