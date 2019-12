Sudafrica, le spiagge invase dalla plastica e dai rifiuti

Il problema della plastica in mare si fa sempre più pressante anche in Sudafrica. Non solo nei mari chiusi come il Mediterraneo dopo il furioso maltempo di novembre di cui vi avevamo parlato, la plastica la ritroviamo in tutti i mari a tutte le latitudini.

Basti pensare ai rinvenimenti di carte di caramelle nelle fosse più profonde dei nostri oceani. L’ultimo esempio che dimostra quest’inquinamento è documentato dal video dei volontari di Litterboom project in Sudafrica.

Come abbiamo detto a rendere noto quest’avvenimento, sono stati i volontari di Litterboom project. Quest’ONG africana è impegnata nella lotta all’inquinamento marino e il loro video del 12 dicembre che documenta questa forma d’inquinamento, è diventato immediatamente virale, anche grazie al re – tweet fatto dal meteorologo della Cnn Derek Van Dam. Possiamo vedere le onde piene di plastica che s’infrangono sulla spiaggia della città di Durban in Sud Africa.

L’associazione Litterboom project non si limita esclusivamente a documentare. Identifica come colpevoli di questa situazione di degrado le autorità, che sarebbero ree di effettuare una cattiva gestione dei rifiuti, di permette lo smaltimento senza alcun tipo di controllo agli abitanti delle baraccopoli che affollano il paese e crescono lungo i principali fiumi del Sudafrica.

La situazione inoltre sarebbe aggravata dal fatto che il paese è colpito da forti inondazioni ed alluvioni, che trascinano in mare tonnellate di rifiuti di plastica, rifiuti tradizionali e detriti. Questa situazione quindi evidenzia il problema ancora di più, facendo capire come sia mal gestita la raccolta dei rifiuti. La spiaggia della città di Durban ora è ricoperta di centinaia di rifiuti di plastica, per lo più bottigliette, detriti e altri oggetti in plastica.

WAVES OF PLASTIC LITTER DURBAN COASTLINE: This video (taken 12/12) is disturbing on so many levels. I understand there are a lot of factors at play but surely we can find a solution so that our garbage doesn't end up in our oceans like this?

Video: Litterboom Project@cnni pic.twitter.com/gkklJtd7RR

— Derek Van Dam (@VanDamCNN) December 13, 2019