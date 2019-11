Ci sono modi per aiutare il corpo stare meglio e apparire più in forma. Ecco una bibita che dovreste bere spesso per una chioma e una memoria impeccabile

Succo di mandarino, perché è così importante?

Il mandarino è un piccolo albero di agrumi (Citrus reticulata) con frutti simili ad altre arance.

I mandarini vengono generalmente consumati da soli, come spuntino o in macedonie. Il mandarino è tenero e può essere facilmente danneggiato dal freddo. Può essere coltivato in aree tropicali e subtropicali.

Scopriamo i benefici che questo frutto ha sulla nostra salute.

1. I mandarini possono migliorare la salute del cervello

Numerosi componenti delle arance, come potassio, acido folico e vari antiossidanti sono noti per fornire benefici neurologici.

Il folato è noto per ridurre l’insorgenza della malattia di Alzheimer e il declino cognitivo.

Il potassio pare aumenti anche il flusso sanguigno al cervello e migliorare la cognizione, la concentrazione e l’attività neurale.

Inoltre, i mandarini sono carichi di vitamina B6, la cui carenza è stata dimostrata come causa di depressione e nausea.

Assicurati di non consumarne troppi. Il limite superiore di vitamina B6 è fissato a 100 milligrammi per gli adulti di età superiore ai 18 anni, ma gli adulti non hanno bisogno di molto se non indicato dal medico.

2. I mandarini sono utili per le donne in gravidanza e per i loro bambini

I mandarini sono un’ottima fonte del complesso della vitamina B, come l’acido folico.

Il folato ha dimostrato di aiutare nella formazione del tubo neurale e nella formazione dei globuli rossi nei bambini prenatali. Una carenza di acido folico nelle donne in gravidanza può portare alla nascita di neonati sottopeso e può anche causare difetti del tubo neurale.

3. I mandarini possono aiutare a mantenere una pressione sanguigna sana

I mandarini sono ricchi di potassio e basso contenuto di sodio. Un’arancia contiene 324 milligrammi di potassio, rispetto a zero milligrammi di sodio. Questo aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e mantiene una pressione sanguigna adeguata.

4. I mandarini possono aiutare a migliorare la salute del cuore

Fibra, vitamina C e B6 e potassio sono noti per migliorare la salute del cuore.

5. I mandarini possono aiutare le persone a combattere le infezioni

Un mandarino ha l’87 percento del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

La vitamina C è un potente antiossidante solubile in acqua naturale che aiuta il corpo a sviluppare resistenza contro gli agenti infettivi ed elimina i radicali liberi che causano il cancro nel corpo.

6. I mandarini sono perfetti per migliorare l’aspetto di capelli e pelle

Un’adeguata assunzione di vitamina C non solo migliora il sistema immunitario, ma può anche creare e mantenere il collagene, una proteina essenziale presente nei capelli e nella pelle.

Inoltre, i mandarini contengono vitamina A. La vitamina A è nota per mantenere i capelli idratati attraverso una maggiore produzione di sebo.

7. I mandarini aiutano a migliorare la salute dell’apparato digerente

I mandarini sono un’ottima fonte di fibre. L’assunzione giornaliera consigliata di fibre per uomini e donne è rispettivamente di 38 grammi e 25 grammi.

La fibra può aiutare a prevenire la costipazione, facilitando il controllo del movimento intestinale. Un’arancia contiene 3,5 grammi di fibra alimentare.