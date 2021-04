Succo di pomodoro: quali gli effetti dimagranti sul corpo

Dotato di proprietà antiossidanti e depurative, il succo pomodoro è ideale oltre che per combattere l’accumulo di tossine, “per perdere peso”.

Se i pomodori servono anche come ottimo cibo per perdere peso, uno dei modi migliori per consumare i pomodori per dimagrire è spremerlo.

Avete mai realizzato quale sapore avrebbero alcune nostre ricette sena il pomodoro? Originari del Messico o del Perù, i pomodori sono un’importazione occidentale che ha trovato il suo posto fisso nei nostri cuori e nelle nostre cucine. Non ci sono molti frutti e verdure che godono di tale popolarità nel nostro paese! Che si mangino crudi o cotti i pomodori fanno parte della nostra tradizione alimentare!

Il sovrappeso è ormai diventato un grave problema di cui soffrono molte persone sin dalla tenera età. Il cibo spazzatura è purtroppo diventato un luogo comune in molte culture e tende a favorire l’accumulo di grasso.

Benefici del pomodoro

Il pomodoro agisce come un efficace bruciagrassi grazie alle sue proprietà antiossidanti. A basso contenuto calorico, è ricco di nutrienti e vitamine essenziali. In particolare la vitamina C che aiuta a ridurre la formazione della cellulite e l‘accumulo di grasso su fianchi e cosce abbassando il livello di cortisolo.

Il cortisolo è un ormone che regola i carboidrati, le proteine ​​ei lipidi, fortemente stimolato nei periodi di stress. Questo è il motivo per cui lo stress favorisce l’aumento di peso.

I pomodori contengono anche carotenoidi, in particolare licopene (un pigmento naturale con proprietà antiossidanti efficace nella lotta contro i radicali liberi) che abbassa il livello di lipidi nell’organismo e garantisce una migliore regolazione del tasso di grasso .

Il pomodoro contiene molti benefici: è coinvolto nell’eliminazione dei grassi, nella prevenzione di malattie croniche e infiammatorie e nella riduzione del colesterolo e dei trigliceridi.

Succo di pomodoro

Il succo di pomodoro è molto povero di calorie, 100 grammi di pomodori contengono solo 17 calorie! I pomodori hanno anche un alto contenuto di acqua. Circa il 94 percento del pomodoro è solo acqua. Pertanto, il succo di pomodoro è una bevanda consigliata per chi segue una dieta dimagrante.

Inoltre il succo di pomodoro è l’ideale se si vuole dare dare una sferzata di energia al sistema linfatico che è un po’ rallentato dalle scorie “stagnanti”.

La ricetta del succo di pomodoro è semplice, occorrono dei

pomodori, maturi succosi e meglio se non trattati,

e meglio se non trattati, del limone,

1 pizzico di sale marino integrale,

pepe

sedano.

I pomodori vanno sbollentati per alcuni secondi in acqua calda, questo permetterà che venga attivato il licopene, l’antiossidante del pomodoro, poi privati di buccia e semi e passati al frullatore. Ottenuto il liquido va aggiunto del succo del limone spremuto e aggiunto un pizzico di sale e po’ di pepe puoi decorare con un gambo di sedano piccolo e ben pulito.

Per massimizzare il suo effetto, dovrebbe essere bevuto come parte di una dieta ricca di cereali, frutta, verdura e tè verde.