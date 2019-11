Vuoi arrivare perfetta e magra a Natale? C’è un succo che devi assolutamente bere per restare in linea fino alle feste…

I benefici del succo di melograno sono diversi, ma ce ne sono quattro particolarmente interessanti, che ti faranno capire quanto sia importante inserire questo prodigioso succo all’interno della tua dieta quotidiana, al fine di arrivare al Natale in perfetta forma.

Che cos’è il melograno?

Il melograno è un frutto noto come frutto celebrativo o fortunato in culture legate al Medio Oriente o l’Asia.

Una volta aperto uno, potresti essere leggermente sorpreso dal suo interno – grappoli di semi con un esterno rosso rubino. Non lasciarti ingannare: ha un sapore ancora migliore di quanto sembri!

Il succo di melograno, tra i vari frutti attualmente in commercio e che si possono trovare all’ortofrutta, è molto sottovalutato rispetto ad altri presenti nel negozio di alimentari.

Tuttavia, non è solo un bel frutto rosso con zero sostanza! Conosciuto per contenere un alto livello di antiossidanti che aiutano a controllare naturalmente l’appetito, può essere un frutto di riferimento per la perdita di peso.

Ci sono molti modi in cui puoi goderti il tuo melograno e da esso trarre molti benefici per la salute. Scopriamoli insieme.

1. Il rimedio ideale dopo una notte passata a bere

Il succo di melograno è in cima alla lista per via della sua miscela ricca di nutrienti che può aiutarti a riportarti alla realtà, dopo una notte di eccessi.

Dopo una serata all’insegna dell’alcool, il tuo corpo ha bisogno di purificazione: tale succo rappresenta una bibita rinfrescante senza gli zuccheri aggiunti che potresti trovare in quelle presenti nei negozi.

2. I semi di melograno contengono tutto il necessario

Questo succo ti tornerà utile se mancano meno di 2 settimane a un grande evento come matrimonio o le stesse festività natalizie, in cui si viene filmati spesso per immortalare i ricordi .

Pensaci due volte la prossima volta prima di iniziare istintivamente a buttare via i semi di melograno.

Sono, in realtà, l’elemento chiave, in quanto contengono gran parte del contenuto di fibre del frutto che permettono al corpo di far leva su elementi che aiutano il sistema digestivo a funzionare senza intoppi.

Se l’idea di ingoiare semi interi non ti fa impazzire, prova a mettere gli stessi in un frullatore per trasformarli in succo.

3. Un bicchiere di succo di melograno al giorno aiuta a tenere lontano il dottore

È tempo di coinvolgere anche i tuoi amici e la tua famiglia in questa pratica salutare.

Considera il succo di melograno la tua prossima bevanda da picnic, ad esempio.

È ricco di sostanze nutritive, che contribuiscono a garantire che tutte le funzioni del corpo e del cuore funzionino correttamente, oltre a combattere il cancro e le malattie cardiache.

Domani mattina, quando inizi a spremere, aggiungi un altro melograno, per porzioni extra per tutta la famiglia. Ai tuoi piccoli piacerà molto meglio della medicina per la tosse – fidati!

4. Il tuo aiuto principale per restare in forma

Non optare per pillole dimagranti da banco con ingredienti che non potrebbero essere adatti a te, a meno che non siano consigliati da un medico.

I benefici per la salute del succo di melograno includono anche la soppressione dell’appetito naturale perché contiene polifenoli. Perfetto rimedio di mezzogiorno in ufficio per aiutarti a frenare le tue voglie!

Se il lavoro ti tiene incollato al computer, assicurati che il tuo succo di melograno rimanga freddo durante il giorno con una bottiglia di acciaio inossidabile isolata che manterrà la tua bevanda fredda per un massimo di 20 ore.