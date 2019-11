Il succo di limone bollito ha molti benefici sulla salute e ti permette di arrivare al Natale in forma.

Succo di limone bollito: arrivare al Natale in perfetta forma. Ecco tutti i benefici di questa prodigiosa e semplice bevanda.

Aiuta la digestione

Bere acqua, soprattutto calda al mattino, può aiutare a detossinare il sistema digestivo e reidratare il corpo.

Durante il sonno, in genere non bevi per almeno 8 ore. Dare al corpo acqua sufficiente al primo risveglio è un ottimo modo per mettere in moto il tuo corpo e la tua mente.

Un colore naturale

Il fegato è estremamente attivo durante il sonno poiché è il momento in cui il corpo si ripristina e si rigenera. Bere abbastanza acqua, soprattutto al mattino, aiuta a garantire che il corpo possa svolgere questi lavori nel modo più efficace.

Ci sono anche alcune prove che il succo di limone può aiutare a stimolare la corretta produzione di acido gastrico e la produzione di bile.

Per avere un efficiente sistema epatico e linfatico, prendi l’abitudine di bere 1-2 bicchieri di acqua di limone prima di prendere un caffè o un tè.

Sistema immunitario potenziato dalla vitamina C

I limoni contengono vitamina C, non una quantità spettacolare, ma 30-50 milligrammi per limone. Contengono anche potassio.

Bere acqua al limone, come prima cosa al mattino, dà al corpo la possibilità di assorbire queste vitamine in modo efficace e può fornire un piccolo impulso immunitario.

La vitamina C è anche ottima per le ghiandole surrenali e può potenzialmente aiutare a ridurre gli effetti dello stress.

Pelle più felice

Aiutando a lavare il corpo e migliorare la digestione, l’acqua di limone può portare a una pelle più pulita. Contiene anche vitamina C, necessaria per la produzione di collagene per una pelle liscia e sana.

Peso sano

Ci sono prove che l’acqua potabile, in particolare l’acqua di limone, la prima cosa al mattino può aiutare a mantenere un peso sano.