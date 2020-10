Le dichiarazioni di Gianluigi Tumoletti fanno parlare. Anzi, fanno discutere. L’ex partner di Franceska Pepe si è sfogato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, svelando dettagli inediti sul tenore di vita della sua ex.

Si sa, Franceska Pepe è uno dei personaggi cardine della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua personalità ipnotica ed esuberante riesce a monopolizzare l’attenzione del pubblico, come in pochi sanno fare.

Si è sbottonato, Gianluigi Tumoletti. Un occhio rivolto al passato, alla storia con la modella ligure. I due hanno vissuto una breve ma intensa love story, durata dal 2013 al 2016. Una relazione che lo ha segnato profondamente:

“Francesca mi ha fatto soffrire. Non vivevamo insieme, ma siamo stati fidanzati a lungo. In quel periodo facevo il cameriere. Oggi il manager in una discoteca”

Poi, proprio come una pentola a pressione, Gianluigi esplode e tira fuori la sua verità. A coronare un’intervista scottante, si aggiungono insinuazioni che gettano ombre sul tenore di vita della gieffina:

“Viveva con gioielli, scarpe e borse costosissime. Non ho mai capito come facesse a condurre una vita così lussuosa. Io lavoravo come cameriere e certamente non potevo permettermi regali o altro. Spariva per lunghi periodi. Insomma, per lei ho sofferto molto”