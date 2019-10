Stupro a Londra, ragazzi italiani condannati: “Si congratulavano e abbracciavano ridendo” – VIDEO

Uno stupro dentro la discoteca di Soho da parte di due ragazzi italiani condannati dal Tribunale londinese.

Un salto indietro a febbraio 2017 dove due ragazzi sono all’interno della discoteca di Soho che ballano e si divertono. Secondo gli atti del processo, i due hanno incontrato questa ragazza di 23 anni – visibilmente ubriaca come mostrano i video – sulla pista da ballo e verso le due di notte hanno iniziato a baciarla.

Dopo otto minuti – come da ripresa delle telecamere interne al locale – la ragazza viene portata via e chiusa in uno sgabuzzino dove viene violentata.

Passano sei minuti e le telecamere immortalano l’uscita dei due giovani dallo stanzino lasciando lei nel bagno delle donne. Una volta terminato tutto, si notano i due ragazzi darsi il cinque – ridere – abbracciarsi e congratularsi l’un l’altro mentre riguardano il video dell’abuso.

La ragazza è stata trovata in bagno dallo staff e la stessa è stata aiutata per raggiungere la propria abitazione. La Polizia riferisce ai media locali che la ragazza abbia dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico post abuso.

Ferdinando Orlando e Lorenzo Costanzo partono uno il giorno dopo e l’altro una settimana più tardi – lasciando Londra. Sono riusciti così a sfuggire alla giustizia inglese per più di un anno, sino a quando Orlando è stato arrestato all’aeroporto di Heathrow non appena si è recato a Londra per una partita di calcio – mentre Costanzo ha contattato direttamente la Polizia britannica dopo l’arresto dell’amico.

Il video è stato mandato in onda durante il processo e i due sono stati condannati per violenza e abuso nei confronti della ragazza di 23 anni. I due continuano a professarsi innocenti evidenziando che il rapporto di quella sera fosse consensuale.

#GUILTY | CCTV shows the moment two men brazenly laugh and high-five each other, moments after raping a woman at a nightclub in #Soho.

Today, they have been found guilty of four counts of rape.

Read more 👉 https://t.co/1DTNzU1Z5N pic.twitter.com/bTeOmjMpTw

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 15, 2019