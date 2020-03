Alcolizzato violenta la madre a Subiaco: la donna è in gravissime condizioni

Un uomo di 38 anni è accusato di stupro nei confronti della madre che ora lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Tivoli. Una vicenda agghiacciante a Subiaco.

Stupro a Tivoli nei confronti di una donna che è stata violentata dal figlio di 38 anni. Ecco cosa è accaduto.

Madre violentata da suo figlio a Subiaco

Una donna di 57 anni è stata violentata dal figlio ubriaco di 38 anni e ora si trova in ospedale ed è in pessime condizioni. Come si evince da Il Corriere dell’Umbria, il grave fatto è accaduto a Subiate nella notte tra domenica e lunedì.

Il figlio era già stato denunciato in passato per la sua violenza e per le percosse contro la madre. Durante quella tragica notte il figlio è arrivato completamente ubriaco a casa della madre che è stata stuprata. La donna ha avuto la prontezza di lanciare l’allarme attirando in qualche modo l’attenzione dei vicini di casa.

Immediato l’arrivo dei Carabinieri e del 118. L’uomo di 38 anni è stato arrestato e portato in carcere mentre la donna ora è in gravissime condizioni all’ospedale di Tivoli.

Il 38enne è già noto ai servizi sociali ed è sempre stato tenuto sotto osservazione.

Le indagini dei Carabinieri sulla vicenda

Come si evince sempre dal quotidiano che ha riportato l’agghiacciante notizia, i Carabinieri stanno indagando sul passato dell’uomo e sui suoi comportamenti.

I servizi sociali lo descrivono come un uomo violento, alcolizzato che più di una volta ha mostrato essere brutale e instabile. I Carabinieri vogliono capire se non siano stati presi provvedimenti a tempo debito e se le autorità competenti fossero a conoscenza di tutto.

Le indagini continuano ma l’uomo resta in carcere.