Studente positivo al coronavirus: chiude scuola a Verbania

Lo studente positivo al coronavirus stava frequentando i corsi di recupero nella scuola di Verbania, un istituto superiore.

A scuola, l’Istituto Cobianchi, i corsi di recupero erano iniziati il 26 agosto scorso. Oggi, dopo lo studente con coronavirus, l’Istituto ha chiuso per sanificare i locali.

La comunicazione della preside

A Verbania, una scuola ha chiuso a causa di un caso di coronavirus. E’ accaduto all’Istituto Superiore Cobianchi. Il ragazzo risultato positivo, stava frequentando un corso di recupero. I corsi erano iniziati il 26 agosto.

La comunicazione ufficiale della chiusura dell’Istituto è avvenuta da parte della preside Vincenza Maselli la quale, come si legge su Ansa, ha scritto che i locali andranno sanificati e quindi la scuola è chiusa.

“La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l’istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse”.

La comunicazione è stata fatta attraverso il sito internet dell’istituto, uno dei più importanti della città. Un Istituto fondato nel 1886 dove si può frequentare sia il liceo (Biologico, Scienze Umane e Sociali, Linguistico Moderno e Scientifico tecnologico) che la formazione tecnica (Elettronica, Informatica, Meccanica ed Elettronica, Chimica).

L’Istituto potrà riaprire soltanto quando i lavori di sanificazione saranno conclusi e, quindi, quando gli studenti potranno tornare sui banchi in sicurezza.

Le parole di Conte sulla riapertura delle scuole

Tramite il suo profilo Twitter, il premier Giuseppe Conte ha ribadito l’importanza della riapertura delle scuole.

Nel Tweet ha ringraziato il Ministro Roberto Speranza che si sta confrontando con l’Oms, insieme ad altri 53 paesi, in merito alla riapertura in sicurezza delle scuole. Una riapertura che, per l’Italia, deve essere una priorità.