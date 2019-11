Uno studente precipita a Torino dal terzo piano di un palazzo, durante una festa. Le sue condizioni sono gravissime

Un grave episodio di cronaca dove uno studente precipita a Torino, mentre si trovava in un appartamento al terzo piano per una festa.

Le condizioni del ragazzo precipitato dal terzo piano

E’ successo questa notte alle 2, quando un ragazzo stava partecipando ad una festa ma avendo bevuto troppo si è sporto dalla finestra. Lo stesso ha perso l’equilibrio ed è caduto dal terzo piano del palazzo.

Il giovane di 22 anni è residente a Biella e dopo un volo di dieci metri le sue condizioni sono gravissime. L’incidente si è verificato in Via Cernaia – al centro della città – e sono stati attivati immediatamente i soccorsi, che lo hanno portato al Cto di Torino.

Da una prima analisi ha riportato un trauma cranico, massiccio facciale, arti inferiori, toracico, bacino rotto e anche femore rotto. Quello che sta facendo preoccupare i medici sono le lesioni celebrali, che potrebbero comportare dei problemi a lungo raggio.

Ora il ragazzo è stato intubato e posto in coma farmacologico, visto i danni e il dolore insopportabile per le lesioni riportate: è in prognosi riservata.

Le testimonianze degli amici

Secondo quanto raccontato dagli amici presenti alla festa, il giovane avrebbe bevuto un pochino durante i festeggiamenti: potrebbe poi essersi sporto dal balcone più del dovuto precipitando.

Nonostante questo i Carabinieri indagano sulla vicenda, cercando di ricostruire ogni minimo dettaglio accaduto prima della caduta stessa. Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.