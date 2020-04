Stromboli, eruzione in atto: Lava arriva al mare, ultimi aggiornamenti

L’attività dello Stromboli si è intensificata durante le ultime ore, generando una colata di lava giunta fino al mare. Stupore e preoccupazione tra la gente.

Sta preoccupando l’attività eruttiva dello Stromboli che si è risvegliato la notte scorsa ma per ora non si registrano danni. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Lo Stromboli si è risvegliato

In questo periodo di emergenza sanitaria da coronavirus anche alcuni fenomeni naturali stanno preoccupando studiosi e popolazione.

Nella scorsa notte si è verificata la ripresa dell’attività eruttiva dello Stromboli, il vulcano dell’omonima isola dell’arcipelago delle Eolie.

Lo Stromboli, annoverato tra i vulcani più attivi a livello mondiale, presenta un’attività costante a condotto aperto. Ogni 10-20 minuti infatti pezzi di lava, lapilli ed altri materiali esplodono fuori dalla sommità, come riporta il sito della Protezione Civile.

Oltre a tale attività però, nelle scorse ore sono stati registrati tremori ed esplosioni di magma colato fino al mare.

Ansa riporta infatti la notizia di una quantità di lava colata dalla cima del vulcano fino alla costa proprio nel corso della giornata di ieri e della notte.

Insieme all’attività eruttiva, che viene registrata in aumento, alcuni episodi di rotolamento e frane di rocce incandescenti sono avvenuti lungo uno dei versanti, ovvero la Sciara del Fuoco.

Grande paura ma nessun danno

Come riportato da centrometeoitaliano proprio posizionata a Nord di questo versante, vi è una telecamera che ha potuto registrare l’avvenimento.

Le immagini sono state poi diffuse dall’Ingv-Oe di Catania e a popolazione della zona si è attivata per riprendere a sua volta l’attività del vulcano.

Moltissime foto e video amatoriali hanno registrato l’evento e la popolazione è rimasta molto colpita.

Per fortuna ad ora non si sono registrati danni né a cose né a persone in quanto la colata di lava incandescente è avvenuta in una zona che non è abitata ma la popolazione non abbassa la guardia.

L’attenzione è alta anche tra gli studiosi che continuano a monitorare lo Stromboli e la sua attività, registrando continue scosse e piccole esplosioni.

Si attendono sviluppi che verranno prontamente divulgati per attenzionare la popolazione.