Vittorio Brumotti, dopo l’aggressione finisce in ospedale ferito gravemente uno degli operatori di Striscia La Notizia

Striscia La notizia, il giovane Vittorio Brumotti è stato aggredito con la sua troupe in un quartiere di spaccio a Pescara. Il video del pestaggio

Ancora violenza per il giovane Vittorio Brumotti, inviato e conduttore di Striscia la Notizia. Il campione di Bike Trial è stato attaccato a Pescara nel quartiere di spaccio di Pescara.

Vittorio Brumotti assalito a Pescara

Il giovane conduttore e inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti, continua a combattere contro lo spaccio di droga e questa volta – con la sua temeraria troupe- si è diretto a Pescara nel famoso quartiere “Ferro di Cavallo”, considerata la piazza principale di spaccio della città.

L’inviato si è recato insieme agli operatori di Striscia La Notizia per documentare il degrado e lo spaccio continuo nella zone, anche in pieno giorno. Vittorio si è ritrovato proprio nel momento in cui i carabinieri era intenti a fare un blitz. Il campione però non è stato fortunato: durante il blitz è stato spintonato e attaccato da un gruppo di persone. E’ stata aggredita anche la sua troupe. Uno di loro però è stato ferito più gravemente e portato successivamente in ospedale.

Brumotti, il sequestro di sostanze stupefacenti grazie a Striscia

Il giovane inviato di Striscia La notizia, fortunatamente sta bene e non ha riportato ferite gravi. Ad avere la peggio è stato un suo operatore che purtroppo è dovuto correre in ospedale per l’aggressione subita. Oggi però Brumotti racconta in un video di stare fortunatamente bene e che non ha riportato ferite e conseguenze gravi. Non è la prima volta che viene aggredito, è successo anche in passato purtroppo.

Nonostante l’aggressione però, insieme ai carabinieri sono riusciti a scoprire dove i malviventi nascondevano la droga. Le indagini hanno portato le Forze dell’ordine a scoprire dove fossero nascoste le sostanze stupefacenti e successivamente all’arresto di una donna. Lo stesso Brumotti ha parlato in un video di tutto quello che è successo a lui e alla sua troupe:

“Avevamo documentato il tutto, ci eravamo divertiti con tutto il rione, poi la situazione è degenerato all’improvviso: tutti si sono scagliati contro di noi ed è successo un patatrac”

Oggi però il conduttore sembra stare bene e non ha riportato ferite gravi.