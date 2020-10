Striscia La Notizia, le veline in posizioni da urlo dietro le quinte:...

Striscia la Notizia, Shaila e Mikaela si esibiscono in un balletto molto seducente: il body è sgambato e si vede tutto.

Le veline del tg satirico di Canale 5 tornano ad incantare i telespettatori con una balletto seducente. Mikaela e Shaila per la loro esibizione indossano un body davvero sgambato che, inevitabilmente, stuzzica la fantasia degli ammiratori.

Striscia La Notizia, Mikaela e Shaila seducenti

Tra i programmi più amati della fascia pre-serale di Canale 5 vi è, senza alcun dubbio, Striscia La notizia. Il programma di Antonio Ricci continua a cavalcare l’onda del successo, essendo uno dei tg satirici più seguiti sul piccolo schermo.

Oltre ai conduttori, la nota trasmissione prevede la presenza anche di due veline, una bionda e una mora. Nel corso di tutti questi anni, si sono susseguite molte soubrette e alcune di queste hanno conquistato il cuore di tantissimi fan italiani.

Tra queste vi sono anche Mikaela Naeze Silva e Shaila Gatta. In queste ultime ore, è apparso sulla pagina ufficiale di IG del programma un video che ritrae l’esibizione delle due veline che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like e commenti.

Il body è davvero sgambato

Sulla pagina Instagram di Striscia la Notizia, sono apparse una serie di video che ritraggono Shaila e Mikaela esibirsi in un balletto molto sensuale. Momenti ad alto tasso erotico che lasciano i fan senza fiato.

L’attenzione dei fan, inoltre, è stata catturata dall’outfit delle due veline. Entrambe indossano un body di colore blu e argento glitterato ma soprattutto sgambatissimo:

C’è chi pensa che le nostre veline siano una vera bomba e chi mente 😉 A stasera!

Non possiamo che essere d’accordi con questa affermazione.