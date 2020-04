Uno scandalo sessuale dalle gravissime conseguenze epidemiologiche ha travolto numerose escort italiane. A lanciare l’allarme è stata un’inchiesta esclusiva di Striscia La Notizia.

Sembrava che i cittadini italiani si stessero attenendo con moralità e disciplina alle restrizioni ministeriali inerenti la pandemia da Coronavirus, rispettando il decreto del Governo Conte #iorestoacasa. Sulla carta, forse.

Iinvece sembra proprio che numerose escort italiane non sappiano minimamente cosa sia una quarantena. Proprio nei giorni atroci della pandemia Covid-19, un elevato numero di ragazze squillo, avvezzo a lavorare sui siti online, è finito nel mirino di Striscia La Notizia.

Il servizio inedito di Striscia La Notizia

Nell’edizione di martedì 7 aprile, il tg satirico di Antonio Ricci ha sfondato come un trattore il torbido mondo segreto delle escort. Striscia La Notizia ha documentato come svariati siti web di incontri sessuali continuino ad sponsorizzare biechi rendez-vous intimi e a luci rosse.

Incontri sessuali tutti alle spalle delle proibizioni imposte dalla normativa anti-coronavirus. Una situazione raccapricciante e senza precedenti. Centinaia di escort italiane non si starebbero creando alcun problema ad incontrare i clienti nel proprio alloggio, infischiandosene del pericolo di contagio del virus Covid-19 e mettendo a repentaglio l’altrui salute.

Chiara Squaglia, storica inviata di Striscia La Notizia che si è occupata di questa inchiesta inedita, ha spiegato come numerose escort italiane continuino ad agire in totale libertà e senza incorrere in sanzioni penali. Scandali di questo genere mettono in imbarazzo il Governo italiano, che ormai fatica a guardarsi allo specchio.

Per il momento non ci è dato sapere se la vicenda sia finita sotto la lente degli inquirenti, ma si presume che il passo possa esser breve. Una cosa è certa: dopo la clamorosa inchiesta di Striscia La Notizia, per tutte le escort d’Italia non sarà un periodo roseo.