Un discreto disastro l’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte, trasmessa domenica 26 aprile sui principali canali televisivi e telegiornali. In cima alla classifica dei nuovi bersagli di Striscia La Notizia, infatti, svetta nientepopodimeno che il Presidente del Consiglio.

Il premier Giuseppe Conte è stato messo alla berlina dal celebre tg satirico di Antonio Ricci: uno che di disastri se ne intende parecchio. La mordace trasmissione preserale di Canale 5 ha demolito il recente discorso tenuto dal 55enne pugliese: una conferenza stampa totalmente incentrata sulla presentazione della Fase 2 del lockdown.

“Parecchi vip, che come tutti gli altri cittadini aspettavano di capire quali fossero le nuove disposizioni. Peccato che pure loro, esattamente come milioni di altri italiani, non hanno ben capito quanto disposto!”