Grave lutto a Striscia La Notizia, l’addio e la vicinanza dei colleghi: ‘Ci ha lasciato un vuoto incolmabile’

Striscia La Notizia lutto:addio alla mamma di Jimmy Ghione

Un giorno particolarmente triste per uno degli inviati del tg satirico di Canale 5: Jimmy Ghione. Si è spenta sua mamma Margherita. La donna viveva da oltre sette anni a Sharm, al Coral Bay. Questa settimana la signora Margherita è stata trasportata in ospedale d’urgenza ed è spirata nella serata di ieri. La notizia della morte di Margherita è diffusa sui social da suo figlio. Nel dettaglio, l’inviato del programma di Antonio Ricci ha condiviso su Instagram una serie di scatti che immortalano sua mamma. Una foto del passato in cui sua mamma appare sorridente e un’altra, probabilmente scattata di recente, con l’anziana madre al suo fianco ed a quello dei suoi due nipoti, in spiaggia di sera.

La didascalia che accompagnano le foto ha commosso il popolo del web:

“Ciao MAMMA. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro… ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande MARGHERITA”

Secondo quanto riportato dal sito ReteNews21.it la salma rientrerà nel nostro Paese grazie all’assistenza della Cancelleria Consolare dell’Ambasciata italiana al Cairo e del supporto del Consolato Onorario di Sharm el Sheikh. Numerosi i messaggi di cordoglio da parte dei suoi colleghi.

I messaggi di cordoglio sui social

Il post pubblicato su IG da Jimmy Ghione ha inevitabilmente commosso il popolo del web. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo sono accorsi per scrivere un messaggio di vicinanza per l’inviato del tg satirico tra questi Gigi D’Alessio che scrive: “Conosco il dolore… ti sono vicino”, il cantante Nek: “Condoglianze Jimmy, ti abbraccio forte” o ancora il giornalista Salvo Sottile: “Fratello mio”

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della Famiglia.