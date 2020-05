Sulla pagina Instagram dell’irriverente tg satirico di Canale 5, spunta uno scatto inedito di Michelle Hunziker e Gerry Scotti. Esplode lo scetticismo tra gli internauti.

Nei corridoi di Cologno Monzese la prudenza e il rispetto delle regole anti-Covid raggiungono livelli elevatissimi. In tutti gli studi televisivi Mediaset che accolgono i conduttori e i giornalisti, si cerca di ridimensionare al minimo il pericolo di contagio.

Lo studio di Striscia La Notizia, storico tg satirico di Antonio Ricci, non fa eccezione. Durante la registrazione delle puntate, i conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker non indossano il dispositivo di protezione individuale, ossia la mascherina. Tuttavia ciò non implica che non lo facciano dietro le quinte.

Striscia La Notizia pubblica alcune foto inedite del backstage

A dimostrazione di ciò, la pagina Instagram dell’esilarante trasmissione di Canale 5 ha postato alcuni scatti inediti che ritraggono Michelle e Gerry poco prima della messa in onda. Foto esclusive, mai diffuse prima d’ora e selezionate per l’occasione proprio dalla stessa redazione.

“Quando le telecamere sono spente anche i nostri conduttori sono ‘mascherati’!”

In veste di accorti e prudenti professionisti, che cercano di ridurre al minimo il rischio di diffusione del Coronavirus, Gerry Scotti e Michelle Hunziker hanno documentato di aver grande rispetto per l’osservanza delle norme di sicurezza.

A giudicare dalle immagini inedite, sembra proprio che i due presentatori di Striscia si distinguano per correttezza e rigore. Si aggirano per i corridoi di Mediaset con oculatezza e prudenza, lontano da ogni comportamento che possa costituire un cattivo esempio e rischio per l’altrui salute.

Striscia La Notizia, il popolo del web punta il dito contro i conduttori

La pretesa di correttezza dei telespettatori è stata esaudita? Ma neanche per idea. Il popolo dei social ha condannato con durezza i due presentatori di Canale 5, insinuando che Michelle Hunziker e Gerry Scotti abbiano indossato la mascherina appositamente per scattare delle foto.