Striscia la notizia, è il tg satirico più seguito dai telespettatori italiani da oltre trent’anni.

Durante l’ultimo appuntamento della celebre trasmissione diretta da Antonio Ricci, attimi di gelo nello studio. Enzo Iacchetti assente all’inizio della puntata.

Che cosa è accaduto? A ‘rimpiazzarlo’ prontamente l’amata conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’, Elisa Isoardi. Scopriamo tutti i dettagli.

Elisa Isoardi irrompe nello studio di Striscia

L’Ex compagna di Matteo Salvini, ha irrotto improvvisamente nello studio del celebre Tg Satirico. Ad accoglierla Ezio Gregio solo in studio.

La bella Elisa Isoardi si è così accomodata al fianco dell’iconico conduttore, portando avanti così l’appuntamento quotidiano più atteso dal pubblico.

Un’irruzione non improvvisata, ma annunciata precedentemente dalla stessa conduttrice con un post su Instagram all’interno del quale emozionata ha rivelato che avrebbe approfittato della sua intrusione per salutare Greggio e Iacchetti.

Ma a cosa è stata dovuta l’assenza del conduttore originario di Castellone?

Iacchetti assente: ecco perchè

Quello di Elisa Isoardi è stato un mero intento di fare una sorpresa ai due conduttori del programma, non quello di rimpiazzare seriamente l’amato volto del Tg Satirico, che ha fatto il suo ingresso in studio poco dopo.

Ma a quanto pare la sorpresa, l’avrebbe ricevuta Enzo Iacchetti il quale all’inzio della puntata in collegamento con lo studio ha annunciato che a causa di un ‘guasto’ della sua auto Ezio Greggio si sarebbe dovuto arrangiare iniziando da solo.

Tutto montato o pura coincidenza? Il ‘dramma’ del presentatore non presente in studio si trasforma cosi in una gag tutta da ridere:

‘mi si è rotta la macchina, dovrei chiamare il carro attrezzi. Penso che ci verrà un bel po’, cominci da solo’

rivela Iacchetti. Poi la sibillina replica di Ezio Greggio:

‘Un vero peccato, ma che peccato! Spiacerà più lei perché proprio stasera è passata a trovarci Elisa Isoardi!’

ha detto il presentatore in studio. Una sorpresa che ha intristito Iacchetti che così esordisce si è chiesto perchè non l’avesse comunicato prima il suo arrivo.

E la Isoardi a questo punto rivela che il suo intento, sarebbe stato quello di fare loro una sorpresa. Poi ironico Ezio Greggio conclude:

‘la sorpresa gliel’ha fatta la macchina!

ha detto suscitando l’ilarità del pubblico.

Una gag esilarante, e un intervento quello di Elisa Isoardi che ha divertito molto il pubblico, il quale ha apprezzato tantissimo la sua irruzione nello Studio di Striscia, nella speranza, ammettono i fan sui social, che al più presto la sua professionalità venga riconosciuta e valorizzata affidandole una trasmissione tutta sua.