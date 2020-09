Striscia la Notizia dice addio a uno degli inviati più amati

Un addio che ha lasciato senza parole i fan di Striscia La Notizia. Uno dei volti più noti lascia il programma, il motivo spiazzante

Nel corso del tempo, Striscia la Notizia si è avvalsa della preziosa collaborazione di diversi inviati che hanno gettato luce su vicende certamente poco chiare.

Tra questi, c’è stato anche Edoardo Stoppa che, con la sua incredibile passione per gli animali, ne ha salvati tanti da trattamenti inappropriati e condizioni di vita estreme.

Proprio lui dice addio al popolare telegiornale satirico dopo tanti anni di collaborazione.

Edoardo Stoppa dice addio a Striscia la Notizia

Tutte le cose belle finiscono. E lo sa bene Edoardo Stoppa che, dopo 11 anni di onorato servizio per Striscia la Notizia dice addio al programma satirico di Antonio Ricci.

In tutto questo tempo, è sempre stato – in prima linea – per difendere gli animali maltrattati e sottoposti a condizioni di vita estreme e dure.

Ciò, ovviamente, gli ha portato grandi soddisfazioni, ma anche rappresaglie sul posto e botte, perché metteva in luce casi di sfruttamento e svilimento dei nostri amici a quattro zampe e non solo.

Edoardo Stoppa, i progetti dopo Striscia la Notizia

Anche se Edoardo Stoppa non lavorerà più per Striscia, lo rivedremo in un altro programma che andrà in onda sul canale TV8 e che si intitola, L’amico degli animali.

Questo programma gli permetterà di occuparsi della tematica che gli sta a cuore, avendo – però – più spazio a disposizione sul piccolo schermo.

Un programma che sicuramente si adatta alla sua indole di salvatore degli animali indifesi e che permetterà all’ex inviato di Striscia la Notizia di prendere parte al programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola.

In molti si stanno già chiedendo chi prenderà il posto di Edoardo Stoppa all’interno del TG satirico, ma a questa domanda – quantomeno per il momento – non abbiamo risposta.

La nuova edizione di Striscia, comunque, sarà presentata – ancora una volta – dal duo comico, Ficarra e Picone.