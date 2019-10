Stress da lavoro, come rilassarsi a fine giornata? Ecco cosa fare

Stress da lavoro? Ecco cosa fare a fine giornata per rilassarsi, rigenerarsi e staccare la spina

Lavoro e stress sono fortemente interconnessi, ma imparare a staccare la spina e recuperare energie e il primo passo per volersi bene e tornare più carichi di prima.

Che cos’è lo stress da lavoro?

Sempre più impegnati e senza un attimo di tregua, la routine quotidiana si trasforma in corsa al galoppo, vivendo con il piede sull’acceleratore senza mai fermarsi e riposare, ed ecco che arriva lo stress.

Lo stress, il peggior nemico di noi stessi che ci rende schiavo e vittima di una vita frenetica che non conosce rigenerazione di corpo e mente, ma in particolare che nutre tutti i pensieri di un certo spessore e di un certo carico emotivo.

Ed è proprio per questo che è importante ricordarsi di staccare totalmente da lavoro al termine della giornata lavorativa, lasciarsi andare e vivere l’emozioni del qui ed ora, abbandonare pensieri negativi e vivere pienamente se stessi.

Attraverso alcuni consigli pratici e possibile sperimentare questa nuova condizione di benessere.

Consigli per rilassarsi a fine giornata

Tutti abbiamo bisogno di ritrovarci e di volerci bene, ed ecco alcuni consigli pratici per dire addio allo stress, fisico e mentale, ritrovare l’elisir di giovinezza e tornare ad essere più attivi di prima.

Il primo passo da fare e staccare la spina dal mondo del lavoro appena si rientra a casa e dedicarsi alle proprie passione. Esse hanno la capacità di entusiasmarci e caricarci.

Tornare a sorridere e vivere, così come coccolarsi e rilassarsi a fine giornata sono le cose più importanti da fare dopo un giorno di lavoro cosi come ritrovare il piacere di quelle sane e vecchie abitudini come la musica, la lettura di un libro o l’andare in palestra che fanno sentire di nuovo vivo.

E’ buona abitudine dedicare 20 minuti al giorno alla camminata, benefica e salutare aiuta a staccare mentalmente e allontanarsi da tutto ciò che crea stress e tensione, ma soprattutto risveglia l’organismo di quella vitalità nascosta.

E’ infine, allontanare tutto ciò che tecnologico, in particolare il cellulare, creare un ambiente domestico soft, mettere un pò di buona musica, godersi un bagno caldo e un ottima cena, non ti rimane che provare!.