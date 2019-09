Stress, bastano 15 minuti al giorno per liberarsene: ecco come fare

Soffri di stress? Ci vogliono 15 minuti al giorno per liberartene e noi ti diciamo come fare!

Stress, sempre più persone si ammalano. Pensare troppo ha un effetto tossico e devastante sia sul corpo che sulla mente, proprio per questo motivo bisogna liberarsi dai pensieri tossici.

Come liberarsi dallo stress?

Scacciarlo è difficile ma non impossibile. Non è sempre facile stare dietro ai ritmi frenetici della quotidianità, si cade spesso in preda delle incombenze del lavoro e della vita famigliare.

Purtroppo nessuno è esente, sempre più persone si ammalano a causa di pensieri ruminativi che affollano la nostra mente e che si manifestano in maniera catastrofica anche sul corpo.

Basti pensare che il continuo trillare di messaggi, email e notifiche risulta essere la principale fonte di questo male moderno. Staccare la spina e fare un pò di sano digital detox di ritorno dall’ufficio e nei weekend, è un soluzione rapida quanto efficace.

Per cacciarlo è importante ritagliarsi un momento della giornata, lo suggerisce anche uno studio americano pubblicato sul Personality and Social Psychology Bulletin, dove evidenzia quanto sia salutare trascorrere un quarto d’ora al giorno da soli. Il tempo necessario per ridurre irritabilità ed emozioni negative.

15 minuti al giorno per sé stessi

Così, bastano solo 15 minuti al giorno in totale solitudine per rigenerarsi. Non bisogna, assolutamente fare grandi cose, basta ritagliarsi quel tempo necessario che ci ristruttura. Può essere la semplice lettura o solo il lasciarsi andare e perdersi con lo sguardo nel soffitto. Questo tempo, risulta essere il tempo necessario per sentirsi meno stressati e nervosi.

Sicuramente il vero toccasana, come ci suggerisce lo studio condotto dai ricercatori americani, è il tempo trascorso in solitudine.

Anche lo sport è importante, infatti svolge una straordinaria funzione, oltre a permette di scaricare lo stress accumulato durante tutta la giornata, aiuta a ritrovare la forma fisica.

Possiamo concludere dicendo che è di primaria importanza affrontare il problema partendo dalla base e cioè cercando di capire le ragioni che lo hanno provocato, allontanando tutte le fonti che lo alimentano e tagliarsi lo spazio per se e per stare bene.