Lo strappo del Pd sta suscitando polemiche e agitazione tra i vari esponenti politici, mentre Matteo Renzi conferma la sua decisione di creare un nuovo gruppo. Ecco gli aggiornamenti

Matteo Renzi ha deciso per lo strappo del Pd e ora tutto quello che sta emergendo, sono polemiche e grande caos soprattutto da parte di Beppe Grillo.

La decisione di Matteo Renzi

Matteo Renzi ha telefonato a Giuseppe Conte per rassicurarlo, in merito alla scissione che sarà totalmente a favore del nuovo Governo:

“chiarendo di non voler entrare nelle dinamiche del partito stesso”

Il Premier non ha mancato di esprimere qualche perplessità in merito, soprattutto su questa nuova iniziativa che porta solo squilibrio tra i partiti:

“non anticipati durante la formazione del governo stesso”

La dinamica infatti non ha convinto molto, soprattutto per il fatto che si sia atteso e mai preannunciata questa idea durante la formazione del “nuovo” Governo Conte.

Matteo Salvini si è espresso duramente, dichiarando:

“che pena renzi, cosa non si fa per una poltrona”

Il commento furioso di Beppe Grillo

Ma ciò che non è passato inosservato è il commento di Bebbe Grillo che ha sbottato duramente:

“ha fatto una min****a d’impulso, proprio come salvini. di solito si valutano i pro e i contro”

Evidenziando che tutto questo ha portato solo ad una manovra impulsiva:

“il paese è instabile e pieno di rancori, non è il momento di dare seguito a dei narcisismi”

Luigi Di Maio dal canto suo non si preoccupa, cercando di evidenziare che tutto questo non rappresenta un problema se non per il partito loro:

“lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo risposte”

Lui prosegue e va dritto per la sua strada, non interessandosi della dinamica di Matteo Renzi e di quanto possa accadere all’interno del partito di coalizione in questi giorni.