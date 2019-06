Uccide una vecchina per derubarla: quello che fa dopo accanto alla sua salma è agghiacciante

E’ stato condannato a 33 anni di reclusione Gareth Dack, dopo aver ucciso una donna di 67 anni, Norma Bell, strangolandola con il cavo del telefono per derubarla dei suoi soldi.

Dopo aver rapinato la donna delle sue 700 sterline e una vecchia Tv a tubo catodico, l’uomo si sarebbe fermato e sedendosi accanto al suo corpo avrebbe telefonato una linea erotica. Dopo ha appiccato il fuoco e acceso il gas all’interno della casa della signora Bell, al fine di cancellare le prove del reato.

Il sovrintendente investigativo Alastair Simpson, il quale ha coordinato le indagini del caso, ha raccontato al documentario ‘Crime’, ‘What The Killer Did Next’, ‘l’insolito caso’ di Mr. Dack:

“Era davvero insolito che l’omicida abbia passato così tanto tempo in quella casa per tutta la notte, piuttosto che commettere l’omicidio e poi cercare di prendere le distanze il più rapidamente possibile dalla scena del crimine”

poi prosegue, raccontando che l’uomo, che aveva terminato la droga, era alla ricerca disperata di denaro, e che a seguito del presunto rifiuto della donna abbia perso le staffe e l’abbia aggredita.

A proseguire l’intervista, la criminologa forense, la Dottoressa Jane Monckton-Smith, la quale si è domandata come facesse a pensare al sesso in quel momento. Ecco cosa dimostrerebbe ciò, secondo la criminologa:

“Questo dimostra come non provava alcun rimorso o vergogna per quello che aveva fatto”