Stranger Things 4 torna su Netflix con la quarta stagione di una delle serie tv più amate del momento, scopriamo tutte le anticipazioni

La sospensione di Stranger Things 4

La produzione di una delle serie tv più amate della piattaforma di Netflix, Stranger Things, ha subito un arresto come molte altre a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus.

Come è accaduto a molte altre serie televisive, anche Stranger Things è in pausa forzata da mesi. I set non si sono ancora aperti per la serie tv in questione, ma, secondo The Hollywood Reporter, lo faranno presto.

Quando torna la serie tv

Secondo la fonte in questione, la lavorazione del telefilm potrebbe riprendere il 17 settembre 2020. Sembra che, seguendo un dettagliato protocollo di sicurezza, si potrà permettere un ritorno sul set in totale sicurezza sia per il cast che per la troupe.

Sembra che finalmente qualcosa si stia muovendo e che la Georgia si stia riattivando per ridare l’avvio ad alcune produzioni, tra le quali pare essere inclusa anche Stranger Things.

Nessun comunicato ufficiale è stato divulgato, ma sembra che la data del 17 settembre sia accreditata. Non è chiaro, invece, quando verrà rilasciata la quarta stagione di Stranger Things e quando il pubblico potrà vederla su Netflix.

La trama della quarta stagione

Venerdì 14 febbraio 2020 Netflix ha diffuso il primo teaser trailer di Stranger Things 4 dal titolo “Dalla Russia Con Amore”.

Il video in questione anticipa alcuni dettagli riguardanti la trama della prossima stagione della serie tv. Il video conferma che l’identità del misterioso Americano corrisponde a quella di Jim Hopper, costretto ai lavori forzati in Kamchatka.

Si tratta della prima volta che il personaggio si mostra, dopo essere scomparso alla fine della terza stagione.

La stagione 4 di Stranger Things sarà ambientata nel Sottosopra!