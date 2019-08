Strage in Egitto, auto si scaglia in contromano e fa esplodere parte dell’Ospedale: ipotesi attentato

Strage in Egitto, auto si scaglia in contromano e fa esplodere parte...

Strage in Egitto e ipotesi di attentato dopo che un auto si è scagliata a folle velocità in contromano, uccidendo tantissime persone. Che cosa è successo?

Grande strage in Egitto con ipotesi di attentato vista la modalità e i morti che questo gesto ha seminato. Vediamo insieme i dettagli

Auto in contromano davanti all’Ospedale

Una dinamica molto strana e pericolosa, infatti dalle prime indiscrezioni si evince che un’auto avrebbe percorso l’intera strada in contromano a folle velocità per andarsi a schiantare contro altre autovetture.

Il portavoce Khaled Megahed – Ministero della Salute – ha riferito che la persona che guidava l’autovettura ha tavolto molti veicoli che hanno scatenando un incendio che ha interessato una parte molto grande dell’Ospedale dove sono ricoverati i malati di cancro.

I morti accertati per ora sono 19 ma il bilancio potrebbe salire con i feriti che sembrano essere per ora 30 anche in gravi condizioni.

Ipotesi di attentato?

Quello di cui si ha molta paura è che questo gesto non sia una semplice distrazione o incidente, ma un attentato vero e proprio. Sul posto oltre 42 ambulanze:

“una unità di crisi verrà istituita per gestire ogni sviluppo di questa tragedia”

I pazienti ricoverati in Ospedale sono rimasti illesi nonostante l’Ospedale sia stato completamente evacuato. Un testimone – addetto alla sicurezza della banca – ha raccontato nel panico:

“abbiamo sentito una esplosione e il vetro dell’ingresso della banca si è frantumato. e noi siamo sul lato opposto”

Una dinamica da chiarire completamente, per capire se sia stato un attentato o semplicemente un gravissimo incidente.