Strage di Mormoni, il coraggio di Devin: “Ha salvato gli altri bambini correndo per sei ore”

La strage di Mormoni ha sconvolto il Mondo, ma Devin è l’eroe di questa storia che con il suo coraggi ha messo in salvo gli altri bambini correndo per sei ore

Una strage di Mormoni che ha visto uccidere donne e bambini bruciati vivi o trivellati di colpi. Devin in tutto questo ha salvato il resto delle persone presenti.

La strage in Messico

Qualcosa di terribile per questo convoglio di auto con donne e bambini che sono stati fermati e poi trivellati a morte o bruciati vivi dentro le loro auto. I due gemellini di otto mesi sono rimasti incastrati nel loro seggiolino auto, morendo dopo che la stessa è stata data alla fiamme.

Ma ci sono anche dei sopravvissuti che hanno visto e sentito tutto, pronti a chiedere aiuto grazie al tredicenne Devin Langoford che ha camminato per sei ore al fine di chiedere aiuto e non cadere in quella trappola mortale.

Una storia raccontata dal Corriere della Sera, che vede la vicenda terribile vista dagli occhi di chi si è salvato nascondendosi e correndo via da quella trappola.

Sono 23 i chilometri che ha percorso nello Stato di Sonora per dare l’allarme, anche se le sue parole sono certamente state confuse e illogiche in un primo momento.

Dawna, la madre, è stata uccisa con i fratellini trivellati dai proiettili e siccome nessun adulto è stato risparmiato Devin è diventato in un attimo il responsabile per quei piccoli.

Il coraggio di Devin

Ha nascosto i più piccoli tra i cespugli tra i rami ovvero Brixton di nove mesi e con una ferita al petto – Xander di 4 anni colpito alla schiena e poi Cody di otto con la mascella compromessa. Jake e McKenzie illesi lo hanno aiutato a soccorrere gli altri e cercare di fare silenzio per fare in modo che nessuno tornasse indietro a finire il lavoro.

Ha raggiunto gli zii dopo sei ore allertando le Forze dell’Ordine e tornando sul luogo della mattanza per prendere i sopravvissuti e vedere con i loro occhi quanto accaduto.