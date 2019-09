Una vera e propria strage di Ferrara, dove questa notte tre giovani hanno perso la vita in uno schianto mentre il guidatore è sopravvissuto: scattano le indagini

La strage di Ferrara firmata questa notte quando un albero si è schiantato contro un platano. Tre amici morti e un unico sopravvissuto.

Lo schianto dell’auto a Ferrara

Erano in auto tranquilli mentre tornavano dalla discoteca, dopo una serata tranquilla in allegria. 4 amici inseparabili e un unico destino.

Ci troviamo a Vigarano Mainarda – un rettilineo che porta in città – quando alle 2.15 si verifica il terribile schianto contro un albero per cause che non sono ancora state accertate.

Miriam Berselli di 21 anni, Giulio Nali di 28 anni e Manuel Signorini di 23 anni sono morti sul colpo. Il giovane sopravvissuto è colui che era alla guida, un ragazzo di 23 anni al momento ricoverato all’Ospedale di Cona.

Non è in pericolo di vita e le condizioni non sono gravissime. Secondo la ricostruzione dei testimoni e le prime indagini degli inquirenti, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro un albero per poi rimbalzare sull’asfalto.

Le indagini e le analisi sul ragazzo alla guida

Sono in corso le indagini per quanto accaduto e a dare l’allarme è stata una persona, che passando da lì ha notato l’auto fuori strada dove erano i ragazzi.

Il Pm ha disposto le tre autopsie sui giovani così da poter comprendere meglio la dinamica del terribile incidente. Sul ragazzo sopravvissuto verranno invece svolti degli esami per capire se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti.