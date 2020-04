Strage di famiglia, uccide i genitori della ex e rapisce il figlio di 2 anni: arrestato dopo scontro armato

Una strage di famiglia che ha sconvolto tutti e la storia sta facendo il giro del mondo. Ecco cosa è accaduto.

Una storia che ha impressionato tutti, dalla strage di famiglia al rapimento del piccolo di soli due anni – sino all’arresto dopo un acceso scontro a fuoco.

L’omicidio e il rapimento del figlio di due anni

Cesare Zamien Lamar Crocket ha avuto una discussione violenta con la sua ex fidanzata e madre di suo figlio, una ragazza francese di 30 anni – Jamie Augustine. Il fatto è accaduto in Georgia nella contea di Bibb e l’uomo – come da racconto degli inquirenti – al culmine della lite ha estratto la sua arma da fuoco uccidendo la sorella e i genitori della ex a sangue freddo.

Subito dopo ha preso il piccolo figlio di soli due anni – King Cane – ed è fuggito, sparendo nel nulla. Gli inquirenti hanno diramato immediatamente il suo profilo a tutte le autorità: la paura più grande è che potesse, per vendetta, far del male anche al suo bambino di soli 2 anni.

La sparatoria e la resa del killer

Come si evince dal New York Times, l’uomo nella serata di ieri si è arreso subito dopo uno scontro armato violento avvenuto su una delle autostrade della Florida.

Cesare Crockett Jr., secondo quanto riportato dal quotidiano americano, si è schiantato dopo una fuga a folle velocità: una volta consegnato il figlio di due anni agli inquirenti, si è barricato nuovamente in auto rifiutandosi di scendere.

Una lunga contrattazione da parte della Polizia che ha portato l’uomo alla resa, senza che fossero compiuti atti estremi. Il capo della polizia Dugan ha evidenziato: