Strage di Erba, Olindo Romano solo al processo su Azouz: la verità sul presunto litigio tra coniugi

Strage di Erba al centro della cronaca nuovamente: Olindo Romando solo al processo contro Azouz e non sono mancate le domande in merito. Un litigio con Rosa Bazzi o altro?

Un nuovo processo questa volta a carico di Azouz Marzouk e la presenza solitaria di Olindo Romano – protagonista della strage di Erba – ha fatto parlare e presumere un possibile litigio tra coniugi.

Il processo a carico di Azouz Marzouk

Quarto Grado si è concentrato sul nuovo processo a carico di Azouz Marzouk. L’uomo deve rispondere dell’accusa di calunnia a carico a carico dei due coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.

Secondo Azouz infatti i due coniugi ai tempi avevano mentito confessando il terribile delitto.

In aula si è presentato Olindo Romano ma l’assenza di Rosa Bazzi non è passata inosservata tanto da far suscitare non poche polemiche e ipotesi.

Le parole di Olindo Romano

Durante la trasmissione di Rete Quattro, Olindo Romano è stato definito una sfinge proprio per il suo modo di fare e affrontare giornalisti e giudici durante il processo. Non ha risposto ad alcuna domanda, sicuramente invitato dagli stessi avvocati per non alimentare le polemiche.

Nonostante questo ci sono state alcune domande in merito all’assenza della donna. Olindo ha sorriso quando gli è stato chiesto se e quanto gli mancasse la moglie o se al processo avessero mentito o meno.

Ma alla domanda:

“avete litigato?

La sua risposta è stata netta:

“Litigato? Ci mancherebbe!”

Volendo forse smentire una volta per tutte le tante illusioni che sono state fatte di una presunta rottura, dopo il presunto – e non confermato anzi smentito – innamoramento da parte della donna per uno carcerato ora morto.

Ma il mistero rimane: perché Rosa Bazzi non era presente durante l’udienza?