Strage di Erba, Azouz nei guai per Rosa e Olindo: “Ora rischia il processo”

Occhi puntati sulla strage di Erba con Azouz che rischia un processo per Rosa e Olindo. Ma cosa è accaduto?

La strage di Erba da qualche tempo ha smosso i dettagli e ci sono molti misteri da comprendere. Ora però Azouz è nei guai: rischia il processo?

La morte dei condomini di Erba

Nella notte dell’11 gennaio 2006 il comune nella provincia di Como si tinge di rosso, con l’uccisione di quattro persone tra le quali un bimbo di due anni sgozzato con un coltello.

Una esecuzione in piena regola con un unico superstite – Mario Frigerio – unico testimone dopo essere stato colpito quasi a morte da una ferita alla gola. Lui ha riconosciuto nei suoi aggressori i vicini di casa – Olindo e Rosa – che ha portato loro in carcere e a tutta la storia che si è susseguita in questi anni.

I due coniugi hanno confessato la loro colpevolezza, per poi ritrattare negli anni anche grazie alle interviste de Le Iene. Ma Azouz – padre e marito di due delle vittime – non ha più dubbi perché vuole fare di tutto per scagionare i due in galera con la pena di ergastolo.

Azouz rischia il processo?

Azouz Marzouk da qualche anno – ora tornato in Italia – è convinto che i due in carcere per omicidio non siano gli aggressori. Devono scontare l’ergastolo ma lui chiede la revisione del caso, cercando di esaminare anche elementi che sino ad oggi non sono stati controllati.

Ora però Azouz Marzouk è indagato per averli precedentemente accusati. Facendo un piccolo passo indietro, l’istanza che il suo legale ha presentato per chiedere la suddetta revisione nel processo ha comportato una accusa per calunnia.

La calunnia sarebbe quindi avvenuta in automatico, proprio per la confessione in cui loro confermavano di essere gli autori della strage. Per capire meglio: Azouz avrebbe accusato loro di aver mentito durante la loro confessione.