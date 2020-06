Per la strage di Corinaldo sono state chieste condanne pari a 18 anni di reclusione, per quella tragica notte dove sono morte 6 persone.

La richiesta di condanna per la banda dello spray

La Procura di Ancora dopo una requisitoria che è durata sei ore si è espressa chiedendo sino a 18 anni di reclusione, nel processo a rito abbrevviato che ha avuto come protagonisti i ragazzi della banda dello spray.

I sei giovani della Bassa Modenese sono stati accusati per la strage accaduta alla Lanterna Azzurra nel 2018: loro avrebbero spruzzato lo spray al peperoncino per vari furti approfittando del panico e della confusione. Un colpo che ha comportato la morte di una donna e cinque ragazzini che avrebbero solo partecipare ad un concerto di Sfera Ebbasta.

Come si evince da TgCom24, i ragazzi hanno ascoltato le richieste di accuse impassibili. Si è evidenziato che quanto richiesto sia già stato decurtato di un terzo della pena vista la scelta del rito abbreviato.

Per Ugo di Puorto – boss della banda – e colpevole per aver premuto lo spray all’interno della discoteca e Raffaele Mormone sono stati chiesti 18 anni di reclusione. Per Andrea Cavallari sono stati chiesti 17 anni 3 mesi e 10 giorni, 16 anni e 10 mesi per Moez Akari, 16 anni e 7 mesi per Souhaib Haddada e poi per Badr Hamouiyah sono stati chiesti 16 anni e un mese.

Le accuse nei confronti dei ragazzi sono omicidio preterintenzionale, lesioni personali gravi, singoli episodi di furto, rapine in varie parti della città, associazione a delinquere. Per la Procura i sei ragazzi non hanno mai mostrato alcun segno di pentimento per quanto accaduto, come evidenziato dalle intercettazioni.