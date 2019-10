Strage di Capaci, spunta l’ultima verità: la rivelazione choc del pentito

Spunta una confessione choc di un pentito sulla strage di Capaci. L’uomo ha chiesto di fare nuove dichiarazioni ai pm nisseni.

Il 23 maggio 1992 il giudice Giovanni Falcone stava tornando da Roma, come era solito fare nei week-end.

Atterrato con l’aereo privato, Falcone si mette alla guida della vettura bianca e, accanto a lui, prende posto la moglie Francesca Morvillo, mentre l’autista, Giuseppe Costanza, occupa il sedile posteriore.

Arriviamo ad otto minuti dopo – 17.58 – al chilometro 5 della A29: proprio in questo punto una carica di cinque quintali di tritolo, posizionata in un tunnel scavato sotto la sede stradale nei pressi dello svincolo di Capaci-Isola delle Femmine, viene azionata da Giovanni Brusca, su ordine di Totò Riina. I 3 agenti della scorta muoiono sul colpo. Alle 19.05, Giovanni Falcone muore all’ospedale di Palermo. La moglie, Francesca Morvillo, morirà poche ore dopo.

Dopo anni d’indagine, il pentito Pietro Riggio, ex agente di polizia penitenziaria e affiliato al clan di Caltanissetta, sostiene che tra gli esecutori della strage di Capaci ci fosse un poliziotto. “Il turco“, come lo chiamavano nell’ambiente mafioso, avrebbe confidato a Riggio di aver partecipato all’uccisione di Falcone. Il poliziotto avrebbe riempito di esplosivo il canale di scolo dell’autostrada.

Come riporta Repubblica, Riggio avrebbe ammesso:

“Finora ho avuto paura di mettere a verbale certi argomenti, temevo ritorsioni per me e per la mia famiglia. adesso i tempi sono maturi perché si possano trattare certi argomenti”.