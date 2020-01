Strage di Bolzano, chi è Stefan Lechner: il 27enne che ha ucciso 6 ragazzi

È il 27enne Stefan Lechner l’autore della strage di Bolzano, in cui sono rimasti uccisi 6 ragazzi, di rientro dalla discoteca

Chi è Stefan Lechner, il giovane alla guida dell’auto che ha investito ed ucciso 6 giovanissimi.

Strage di Bolzano

Stavano rientrando da una serata in discoteca i 6 giovani tedeschi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, falciati da un’auto a tutta velocità in Valle Aurina, nel Comune di Lutago, a Bolzano.

Le vittime erano in Alto Adige per trascorrere una settimana bianca. Come evidenzia anche Fanpage, dopo aver trascorso la serata in un locale, erano rientrati in albergo col pullman.

È stato proprio quello il momento del tragico impatto, che non gli ha lasciato scampo. Per 6 di loro non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada in cui è avvenuto lo schianto era ben illuminato e con un limite massimo di percorrenza di 50 Km orari.

L’auto che ha travolto i giovani ha trascinato i loro corpi per una cinquantina di metri, mentre pezzi di carozzeria schizzavano in aria come proiettile.

Chi è Stefan Lechner?

L’autore della strage di Bolzano è il 27enne Stefan Lechner, operaio di un piccolo paesino nella zona di Brunico e residente nella Val Pusteria, a Chienes.

Dopo aver investito i ragazzi tedeschi, Stefan Lechner è scappato via con la sua auto, ma a pochi metri dallo schianto la Polizia è riuscita a fermarlo.

Sottoposto ad alcoltest nel sangue gli sono stati trovati 1,95 grammi di alcol per litro di sangue, un valore che supera 4 volte il limite consentito dalla legge.

Il giovane guidava una coupè tedesca, regolarmente assicurata. Le analisi del sangue e gli altri esami, effettuati in un secondo momento in ospedale, accerteranno se il 27enne abbia fatto uso di sostanze stupefacenti.

Di certo procedeva a velocità molto elevata, come testimoniato anche dagli altri ragazzi presenti sul luogo del tragico schianto. Stefan Lechner è stato ricoverato nel reparto di psichiatria, dov’è tuttora piantonato dai carabinieri.

La sua folle corsa, come evidenzia la Repubblica, è stata giustificata dal giovane: secondo le prime indiscrezioni infatti sembra che Stefan corresse dalla ex fidanzata. La coppia aveva rotto il legame nella notte di Capodanno e lui era intenzionato a riconquistarla.