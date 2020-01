Strage di Bolzano, le vittime salgono a 7. L’autista: “Vorrei morire al loro posto”

Sale a 7 il bilancio delle vittime della strage di Bolzano: il 27enne che li ha investiti trasferito nel carcere di Bolzano

Sette le vittime della strage di Bolzano

È salito a 7 il bilancio delle vittime della strage di Bolzano, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, quando un giovane gruppo di turisti tedeschi stava rientrando nell’albergo che li ospitava per la settimana bianca.

Come riporta Tgcom24, anche la 21enne Julie Sofie Hein non ce l’ha fatta.

In procinto di attraversare la strada, i 7 giovani sono stati falciati da un’auto in corsa che ha trascinato i loro corpi per diversi metri, prima di fermarsi.

Le parole dell’investitore

Alla guida della vettura che ha falciato i 7 ragazzi, un operaio 27enne, Stefan Lechner, residente nella Val Pusteria, a Chienes. Sottoposto all’alcoltest, nel sangue del 27enne sono stati trovati 1,95 grammi di alcol, un valore 4 volte superiore al limite consentito dalla legge.

Ricoverato in un primo momento nel reparto di psichiatria, Lechner è stato poi trasferito nel carcere di Bolzano, con l’accusa di omicidio stradale e lesioni stradali.

“Vorrei essere io al posto di quei ragazzi”

ha detto all’avvocato Alessandro Tonon l’investitore 27enne. L’operaio avrebbe raccontato di non essersi allontanato dal luogo dell’incidente, ma, anzi di essersi fermato con la sua auto e di aver anche provato a rianimare uno dei ragazzi.

Stefan Lechner stava andando dalla sua ex fidanzata che aveva chiuso con lui qualche giorno prima della strage di Bolzano.

Appreso il numero delle vittime, il ragazzo avrebbe più volte dichiarato di volersi togliere la vita. Ecco perché, in un primo momento, è stato tenuto sotto controllo nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Bolzano, per poi essere trasferito in carcere.

Intanto, ancora 3 giovani lottano tra la vita e la morte in ospedale, mentre migliorano le condizioni dei 7 ricoverati con ferite meno gravi.