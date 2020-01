Strage della Befana, ragazze travolte e uccise da un ubriaco a Senigallia

Strage della Befana, due ragazze sono state travolte e uccise da un uomo ubriaco a Senigallia. Ecco cosa è accaduto

Grande strage della Befana con due ragazze che sono state travolte e uccise da un autista ubriaco. Ecco cosa è accaduto

Due donne stavano camminando sul ciglio della strada vicino alla discoteca Megà, dalla quale erano uscite pochi minuti prima. L’automobilista è arrivato a grande velocità falciandole e uccidendole.

Lo stesso si è immediatamente fermato per prestare soccorso e chiamare il 118: sul posto ambulanza e Vigili del Fuoco.

Sul grave fatto non ci sono ancora molte informazioni ma dalle prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino. Le due donne – di 40 e 34 anni – sono state prese in pieno e poi sbalzate di qualche metro, morendo sul colpo. Da quanto si evince le ricerche dei due corpi sono andate avanti per diverse ore: il buio infatti non permetteva di vedere i corpi, che dopo il violento urto sono stati sbalzati in un campo.

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per loro se non confermarne il decesso.

L’autista dell’auto è stato sottoposto all’alcoltest risultandone positivo. In questo momento sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale per capire come sia avvenuto l’incidente e tutti i dettagli in merito.

