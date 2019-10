Strage del bus Erasmus, accolto il ricorso delle famiglie. Ci sarà finalmente il processo

A tre anni dalla strage del Bus in Spagna, i giudici ordinano un processo. Cos’accadde quel giorno?

La strage del bus Erasmus

Il 20 marzo 2016 un bus di studenti Erasmus stava rientrando in Catalogna dalla festa di Valencia, Las Fallas, quando si schiantò in autostrada. Oltre 40 i feriti e tragico il bilancio delle vittime. Tredici studentesse persero la vita, 7 di loro erano italiane: Elisa Valent, Valentina Gallo, Elena Maestrini, Lucrezia Borghi, Elisa Scarascia Mugnozza, Serena Saracino e Francesca Bonello.

Nelle prime fasi d’indagine, sotto accusa finì l’autista del bus, Santiago Rodriguez Jimenez, 62 anni, che ammise di aver avuto un colpo di sonno, per poi ritrattare durante i successivi interrogatori. La circostanza del colpo di sonno fu confermata dagli accertamenti sulla scatola nera, che evidenziò cambi repentini di velocità. Il pullman non aveva danni strutturali, è quanto accertarono gli investigatori spagnoli. I genitori delle ragazze, per 7 mesi, chiesere una perizia al sistema frenante del mezzo. Il perito accertò che non si poteva stabilire, a distanza di tempo, se i freni funzionassero o meno, quindi fu chiesta l’archiviazione.

Un nuovo processo

A tre anni dalla strage, le famiglie delle studentesse hanno chiesto ed ottenuto il processo. Dopo 3 tentativi di archiviazione si aprirà un processo per attestare le reali responsabilità della morte delle 13 studentesse.

“Potremo chiedere giustizia”

hanno commentato i genitori di una delle vittime. Una strage quella del bus che sconvolse la Spagna e non solo. Furono proclamati 2 giorni di lutto e le maggiori autorita italiane si recarono in Spagna per rendere omaggio alle vittime di quella tragedia.

Un rimpallo di responsabilità ed un solo imputato, l’autista del bus, che finì fuori strada, uccidendo 13 ragazze. Le vittime si trovavano nella parte sinistra dell’autobus, accanto al finestrino. Il mezzo le schiacciò sotto il suo peso, uccidendole.