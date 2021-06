Strage Ardea, la madre dell’assassino si unisce al dolore della famiglia dei bambini

La madre del killer di Ardea all’interno della lettera ha condannato il gesto di suo figlio definendo l’accaduto una vera e propria tragedia.

A distanza di quasi una settimana dalla strage di Ardea in cui hanno perso la vita i due bambini Daniel e David Fusinato e il pensionato Salvatore Ranieri, ha preso la parola la madre dell’assassino.

I funerali per i due bambini uccisi ad Ardea si svolgeranno quest’oggi

Rita Rossetti, madre di Andrea Pignani, non ha provato in alcun modo a giustificare suo figlio per la strage di Ardea, anzi. La signora ha definito chiaramente il gesto “folle, efferato e violento”.

Non solo la famiglia delle vittime, anche la madre del ragazzo sarebbe stata in preda alla disperazione, non trovando ancora oggi un motivo all’insano gesto del ragazzo. Allo stesso tempo però la donna è abbastanza forte da dire come non ci sia alcuna giustificazione per l’accaduto.

“Il gesto insano che ha provocato la morte di Salvatore, Daniel e David, anime innocenti ha gettato nel dolore e nella disperazione le vostre famiglie e la mia. Come si può arrivare a tanta ferocia? Il gesto di mio figlio non può essere giustificato in alcun modo. Mi sento impotente davanti alla vostra tragedia e so che non ci sono parole giuste”.

Queste le parole della donna in una lettera destinata alle famiglie delle vittime. Una dedica arrivata in un giorno davvero speciale. Quest’oggi, infatti, 19 giugno, alle ore 14, nella Chiesa della Regina Pacis di Ostia si terrà il funerale dei due bambini.

La madre di Andrea Pignani non sapeva girasse con una pistola negli ultimi tempi

Infine, la donna ha risposto pure alla diverse critiche riguardo la gestione del ragazzo. Rita Rossetti, infatti, non avrebbe saputo che negli ultimi tempi il ragazzo girava con la pistola addosso, altrimenti lo avrebbe denunciato senza alcun rimorso.

Leggi anche —> Sparatoria di Ardea, svelata l’identità del killer: chi è il folle che ha ucciso un anziano e due bambini